Original-Research: CLIQ Digital AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu CLIQ Digital AG



Unternehmen: CLIQ Digital AG

ISIN: DE000A0HHJR3



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.05.2022

Kursziel: 66,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Erhöhte Werbeausgaben führen zu starkem Topline-Wachstum und erwartungsgemäß geringerer Marge



CLIQ hat gestern insgesamt erfreuliche Q1-Zahlen veröffentlicht und in diesem Zusammenhang auch die Guidance 2022 sowie die mittelfristigen Ziele bis 2025 bestätigt.



Starkes Umsatzwachstum i.H.v. 74,9% yoy: In Q1/22 stiegen die Erlöse von 30,1 Mio. Euro auf nun 52,6 Mio. Euro stark an (+74,9% yoy; MONe: 48,0 Mio. Euro). Geografisch betrachtet trugen alle Regionen zum Wachstum bei: Europa +70,9% yoy, Nordamerika +88,8% yoy und Sonstige +15,6% yoy. Als Begründung für das ungebremste, massive Wachstum nennt CLIQ die weiterhin sehr erfolgreiche Verlagerung des Medieneinkaufs von Vermarktern auf CLIQ-eigene Medieneinkaufsteams. Zudem hat CLIQ die Werbeausgaben signifikant erhöht (+147,3% yoy), was sich auch in der erfreulichen Entwicklung der Nutzerzahlen zeigt. Diese stieg von 1,3 Mio. per Ende 2021 auf nun 1,5 Mio. um mehr als 170.000 bezahlte Mitgliedschaften an. Die für das Gesamtjahr avisierten 1,7 bis 1,8 Mio. Nutzer rücken damit bereits in greifbare Nähe und scheinen eine eher konservative Zielsetzung zu sein. Um die Attraktivität des Contents zu erhöhen und somit die Kundenbindungsrate zu steigern, verkündete CLIQ z.B. Ende März einen weiteren Content- Deal mit den LEONINE Studios. Mit weiterem Newsflow zur Vergrößerung der Content- Bibliothek rechnen wir in den nächsten Monaten.



Ergebnis durch erhöhte Marketingausgaben belastet: Das EBITDA verbesserte sich in Q1 mit 56,6% yoy auf nun 8,3 Mio. Euro unterproportional zum Umsatz. Grund dafür ist vor allem die deutlich gestiegene Umsatzkostenquote (71,8% vs. 63,1% im Vj.). Größte Kostenposition sind dabei die Marketingausgaben, die signifikant von 9,1 Mio. Euro um +147,3% yoy auf 22,5 Mio. Euro stiegen. Zurückzuführen ist dies neben dem größeren Umfang an Marketingmaßnahmen auch auf höher Werbekosten bei Google, Facebook und Co. Der operative Cashflow ging analog zu den erhöhten Investitionen auf 1,6 Mio. Euro zurück (Vj.: 5,2 Mio. Euro). Auch aufgrund der Content-Deals mit LEONINE und Palatin Media stieg auch der Investitionscashflow auf -1,5 Mio. Euro an (Vj.: -0,1 Mio. Euro).



Jahresziele vom Management bestätigt: Für das Gesamtjahr 2022 bestätigte der Vorstand im Conference Call die Guidance für 2022 (Umsatz: >210 Mio. Euro; EBITDA: >33 Mio. Euro) sowie die mittelfristigen Ziele bis 2025 (Umsatz: 500 Mio. Euro). Da die Jahresziele bereits eine niedrigere Profitabilität implizieren und wir dies auch in unseren Prognosen berücksichtigt hatten, lassen wir unsere Schätzungen unverändert. Im weiteren Jahresverlauf ist nun fraglich, ob die Marketingkosten von Facebook etc. weiter steigen und CLIQ auf eine sich ggf. eintrübende Konsumstimmung (u.a. wegen Inflation, Krieg) durch erhöhte Werbeausgaben reagieren muss oder ob CLIQ mit seinem preisgünstigen Multi- Content-Portal ggf. sogar profitiert.



Fazit: CLIQ setzt in Q1 seinen Wachstumspfad fort und macht Fortschritte beim Content- Angebot. Das Bewertungsniveau ist mit einem 2022e KGV i.H.v. 7,1x nach wie vor günstig. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel i.H.v. 66,00 Euro.







