Heute Abend um 20Uhr wird die Fed-Sitzung stattfinden, um 20:30Uhr die anschließende Pressemitteilung, worauf viele gespannt warten und auch zittern, weil Anleger Angst haben, dass die straffen Zinserhöhungen den Märkten eher zusetzen anstelle zu helfen.Heute Morgen notiert der Goldpreis bei 1.870 US-Dollar. Gestern erlebte Gold einen vorübergehenden Aufschwung, weil der US-Dollar und die Renditen der US-Staatsanleihen schwächer tendierten, allerdings hielt dies nur von kurzer Dauer an. Angesichts bevorstehender Fed-Sitzung am heutigen Abend ist Gold in ...

