Foto: Shutterstock.comDer IT-Spezialist Cancom blickt wegen größer gewordener Probleme in der Lieferkette und beim Konjunkturumfeld nicht mehr so optimistisch auf das laufende Jahr. "Leider mussten wir nun aufgrund der Situation in der Lieferkette für IT-Hardware die Prognose defensiver ausrichten", sagte Cancom-Chef Rudolf Hotter bei der Präsentation der Quartalszahlen am Dienstagabend. An der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...