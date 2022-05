Die Aktie von BASF (WKN: BASF11) ist derzeit stark belastet durch den Ärger mit der Öl- und Gastochter Wintershall Dea sowie durch den Gaslieferstreit mit Russland. Nun meldet Bloomberg, dass der Chemieriese entgegen seiner jüngsten Aussagen weiterhin daran arbeitet, ein Wintershall-IPO zu ermöglichen. Die Aktie klettert am Vormittag um +3,5% auf 49,15 €. Die BASF SE mit Sitz in Ludwigshafen ist gemessen am Umsatz (2021: 79 Milliarden €) der größte ...

