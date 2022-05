Warren Buffett verriet am Samstag beim jährlichen Aktionärstreffen von Berkshire Hathaway einen Trick, um an der Börse sein Geld zu verdienen. Auch andere Führungskräfte von Berkshire würden die Strategie anwenden.Es sei eine Fähigkeit, "die man in der vierten Klasse lernen kann, auch wenn sie nicht in der Schule gelehrt wird". Die 91-jährige Investorenlegende empfahl, sich nicht damit zu beschäftigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...