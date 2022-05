Nur wenige Wochen nach einer sehr starken Jahresprognose musste Covestro eine Warnung aussprechen. Der Chemiekonzern ist stark von den jüngsten Lockdowns in China betroffen, was ins Geld geht.Covestro (DE0006062144) hat auf dem Hacken gedreht. Nach einer starken Umsatz- und Gewinnprognose für 2022, die sich problemlos mit dem Geschäftsjahr 2021 messen konnte, drehte der Vorstand nun um 180 Grad und zog die Gewinnerwartung für das laufende Jahr drastisch herunter. Der Grund?Markus Steilemann verweist auf die Lockdowns in China. Insbesondere Schanghai, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...