Netcetera AG: Der revolutionäre washMaster 2.0 für Schulthess - die intelligente Plattform für vernetztes Waschen



04.05.2022 / 13:10



Medienmitteilung

Zürich, 4. Mai 2022

Der revolutionäre washMaster 2.0 - die intelligente Plattform für vernetztes Waschen



Eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Schulthess und Netcetera



Digitalisierung ist das Kerngeschäft von Netcetera. Dass dies in den unterschiedlichsten Branchen gefragt ist, zeigte auch das jüngst erfolgreich abgeschlossene Projekt washMaster 2.0. Auftraggeberin ist die Schulthess Maschinen AG, Expertin für Waschtechnik. Das Traditionsunternehmen aus dem Zürcher Oberland hat in den 1950er Jahren den ersten Vollwaschautomaten in Europa erfunden und revolutioniert heute mit dem washMaster 2.0 die Waschküchen. Die erfolgreiche Kooperation von Netcetera und Schulthess hat dies innerhalb Rekordzeit möglich gemacht.



Der washMaster 2.0 bietet ein innovatives Reservations- und Zahlungssystem und deckt dank seinem modularen Aufbau alle Bedürfnisse von Verwaltungen, Waschsalons, Jugendherbergen, Altersheimen, Campingplätzen und anderen Zielgruppen individuell ab. National und international. Wo das Wäschewaschen bisher mit Münzen oder RFID-Karten und Waschküchenreservierungen über Papierkalender oder weniger ausgereifte digitale Lösungen erfolgte, hält nun dieses smarte System Einzug. Dank dem durchgängig nutzerorientierten Ansatz bietet der washMaster 2.0 sowohl Digital Natives wie auch «Offlinern» eine perfekte User Journey. Mit Mobile Payment, Kalenderfunktionalitäten, Reporting, Push-Nachrichten, Maschinenfinanzierung und vielem mehr erhalten die Kunden von Schulthess eine umfassende Lösung, die auf neuster Technologie basiert. Partnerschaftliche Zusammenarbeit als Schlüssel zum Erfolg

Die gute Zusammenarbeit war der Schlüssel zum Erfolg des Projektes. Netcetera hat die Herausforderungen und Bedürfnisse innert kürzester Zeit erfasst. Gemeinsam haben die Partnerinnen den neuen washMaster 2.0 entwickelt und die Smart-Schulthess-Plattform aufgebaut, die die Basis für den washMaster 2.0 sowie für zukünftige Smart-Produkte ist. In parallelen Streams entwickelten mehrere Teams die nativen Mobilapplikationen, die Terminal-App für Nutzer von RFID-Karten bei Fremdgeräten und eine Webapplikation für Betreiber wie Verwaltungen oder Campingplätze. Auch implementierten sie die Firmware. Die Mitarbeiter:innen auf beiden Seiten haben eng zusammengearbeitet, sich gegenseitig unterstützt und ihr Wissen ausgetauscht. Carole Gächter, Leiterin Digital Solutions und Mitglied des Management-Teams von Schulthess sagt: «Für mich war von Anfang an klar, wer für Premiumqualität und Innovation im Bereich Waschtechnik steht, muss auch digital den gleichen Ansprüchen entsprechen. Deshalb haben wir gezielt einen Top-Entwicklungspartner mit vorzüglichen Referenzen gesucht und uns somit für Netcetera entschieden. Die Zusammenarbeit mit Netcetera war sehr professionell, durchgehend partnerschaftlich und effizient sowie inspirierend. Die von Netcetera aufgesetzte Scrum@Scale Projektorganisation mit Schulthess und Netcetera Entwickler:innen aus der Schweiz und Nordmazedonien hat perfekt funktioniert und den nötigen Speed ermöglicht, um ein solch komplexes Projekt termingerecht erfolgreich umzusetzen. Wir sind sehr erfreut, dass wir dank dieser Zusammenarbeit in unserem Bereich sogar international einen neuen Standard setzen konnten, getreu unserem Motto "Schulthess hebt sich ab"». Stefan Widmer, Director Digital Enterprise bei Netcetera sagt über das Projekt: «washMaster 2.0 ist ein auf ganzer Linie erfolgreiches Projekt, an dem alle Beteiligten gerne gearbeitet haben. Von Beginn an haben wir das Vertrauen des Managements wie auch der Mitarbeiter:innen der Schulthess Maschinen AG gespürt. Wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit.» Cla Monsch Co-Head Engineering bei Netcetera und Projektleiter fügt an: «Wir sind stolz darauf, dass wir dank der hohen technischen Kompetenzen auf beiden Seiten und der engen Kooperation in nur sechs Monaten eine qualitativ hervorragende Lösung entwickeln konnten.» Eine flexible, modulare Lösung

Dank einem modularen Aufbau können sich Endkund:innen ihren Wunsch-washMaster zusammenstellen und zahlen nur jene Funktionen, die sie brauchen. Die Geräte von Schulthess Maschinen AG decken den vollen Funktionsumfang von washMaster 2.0 ab. Die Applikation ist mit sämtlichen Maschinen aller Marken kompatibel. Netcetera hat dank ihrer fundierten Erfahrung in digitalen Payment-Produkten sowie Mobile- und Web-Applikationen, eine robuste, sichere und nachhaltige Lösung realisiert, die DSGVO-konform und ISO-zertifiziert ist. ----- Netcetera

