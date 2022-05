Der neue VC-Fonds 10X-Founders rund um Felix Haas, Andreas Etten, Jan Becker und Robert Wuttke will mit 160 Millionen Euro das europäische Startup-Ökosystem stärken. Dabei soll nicht nur Geld weitergegeben werden. 160 Millionen Euro - so viel hat die Münchener Wagniskapitalfirma 10X-Founders bereits im letzten Jahr von Gründer:innen und Business-Angels eingesammelt, um in Startups in der Anfangsphase zu investieren. Nun sprechen die Initiator:innen erstmals öffentlich über ihr Konzept. 10X-Founders Die Idee von 10X-Founders ist schnell erklärt: Die Wagniskapitalfirma will in einem Netzwerkansatz in ...

