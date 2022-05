Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem wir im Rahmen unserer Wochenpublikation zuletzt am 13. April das Geschehen des Primärmarktes kommentiert haben, gehen wir heute auf die entsprechend zurückliegenden Handelswochen ein, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Bereits am 20. April sei die RLB Oberösterreich mit einer EUR 500 Mio. (WNG; 5y) Benchmark auf die Investoren zugegangen. Der Soft Bullet-Bond (ISIN AT0000A2XLA5/ WKN A3K4Q0) sei bei ms +12 Bp area in die Vermarktungsphase gestartet, in der sich der Spread final auf ms +7 Bp eingeengt habe. ...

