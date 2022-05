Weiden (www.fondscheck.de) - Die Welt gerät im Moment massiv in Unordnung, so die Experten von Robert Beer Investment.Der schreckliche Krieg in der Ukraine überschatte alles. Die täglichen Meldungen über das Leid seien bedrückend.Die Sanktionen des Westens würden langsam Wirkung entfalten. Ein Öl-Embargo sei nicht mehr auszuschließen. Russland sei ein großer Rohstofflieferant. Eine Reduzierung bzw. ein Abschneiden der Geschäftsbeziehungen unterbreche viele Lieferketten und treibe die Preise. Die Ukraine liefere neben vielen industriellen Vorprodukten vor allem riesige Getreidemengen in die Welt. Bei einer drastischen Reduzierung würden Hungersnöte bei den Ärmsten und entsprechende Unruhen drohen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...