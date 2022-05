Erinnern Sie sich noch anBloom Energy (ISIN:US0937121079) 's Rekordauftrag von SK Group Tochter über 500 MW Elektrolyseur-Volumen zwischen 2022 und 2025? Dieser 4,5 Mrd USD-Auftrag aus letztem Oktober überraschte seinerzeit, da eigentlich Plug Power bei seinem Aktionär SK Group "gesetzt" schien. Und dann sprachen wir beim letzten H2-Update am 01.05.2022 davon, dass viele amerikanische Analysten Bloom Energy technologisch führend sehen. "Bloom Energy stellt grundsätzlich eine andere Art H2-Brennstoffzellen als Plug Power her: Bloom stellt eine sogenannte Festoxid-Brennstoffzelle her, während Plug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...