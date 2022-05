Berlin (ots) -Auf welchem Platz der diesjährige deutsche Beitrag bei Europas größtem Gesangswettbewerb in Turin landen wird ist selbstverständlich noch nicht klar.Über mangelnde Unterstützung aus der Heimat kann sich der deutsche Interpret aber auf keinen Fall beklagen, denn Reisende hierzulande bilden die zweitgrößte Gruppe von Urlaubern, die nach Rundflügen für einen Turin-Trip über dieses Wochenende 2022 suchen.Das hat eine aktuelle Analyse der Flugsuchanfragen auf SWOODOO, Deutschlands Flugsuchmaschine mit Tiefpreisgarantie, ermittelt. Mit einem Anfrageanstieg für Turin-Rundreisen von rund 235 Prozent* im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 konnten sich die Deutschen zumindest schon mal den zweiten Platz auf dem Reiseranking sichern.Lediglich inländische Reisende aus Italien selbst frequentieren die Stadt im Piemont noch mehr, während Spanien, Dänemark und Großbritannien nach Deutschland die Top 5 der Nationalitäten mit den meisten Suchanfragen komplettieren.Da heißt es nur noch Daumen drücken, dass das Reiseranking ein gutes Omen für Deutschlands Platzierung beim Wettbewerb ist.Wer selbst noch dabei sein möchte, der kann auf SWOODOO Flüge ab EUR 108 finden**.*Basierend auf Flugsuchanfragen auf SWOODOO und zugehörigen Webseiten zwischen dem 1. Januar 2022 - 19. April 2022 für Reisedaten vom 9. Mai 2022 - 15. Mai 2022, im Vergleich zu Flugsuchanfragen zwischen dem 1. Januar 2019 - 19. April 2019 für Reisedaten vom 9. Mai 2019 - 15. Mai 2019.Die Suche nach Preisen kann variieren, Einsparungen können nicht garantiert werden. Änderungen vorbehalten.**Preis für Hin-und Rückflug nach Turin ab Berlin-Brandenburg am 29. April 2022, 12.00 Uhr. Die Suche nach Preisen kann variieren, Einsparungen können nicht garantiert werden. Änderungen vorbehalten.Über SWOODOOSWOODOO ist Deutschlands Flugsuchmaschine mit Tiefpreisgarantie. Wir durchsuchen Hunderte Reisewebseiten und bieten einen umfassenden Preisvergleich, damit man schnell und einfach die günstigsten Flugschnäppchen findet. Seit 2010 gehört SWOODOO zu KAYAK, der weltweit führenden Reisesuchmaschine, die Teil von Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG) ist.Pressekontakt:fischerAppeltMeike SevesMail: swoodoo@fischerappelt.deTel: +49 175 1166849Original-Content von: swoodoo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69925/5213328