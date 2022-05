Berlin (ots) -Hier redet die Chefin mit: Zum ersten Mal ist eine ARD-Intendantin Podcast-Gastgeberin. In "Aus dem Besteckkasten - der ARD-Podcast mit Patricia Schlesinger" begleitet die ARD-Vorsitzende und rbb-Intendantin mit wechselnden Gästen die digitale Transformation der Medienlandschaft.Patricia Schlesinger begrüßt dafür einmal im Monat kluge und kreative Menschen aus der ARD und von außerhalb des Senderverbundes. In den Gesprächen geht es um die großen Fragen, die die ARD bewegen: Wie bewältigen wir die Herausforderungen des aktuellen Umbruchs? Wie stellen wir uns vielfältig und zukunftsfest auf?"Aus dem Besteckkasten" lenkt den Blick auf Debatten, die innerhalb der ARD auf unterschiedlichen Ebenen und von Menschen mit vielfältiger Expertise geführt werden. Und schaut auf die diversen Instrumente, mit denen die ARD den Transformationsprozess gestaltet: das kleine und große "Besteck". Die Hörerinnen und Hörer bekommen Einblick in den Transformations-Prozess der ARD und können beim Nachdenken über die Zukunft zuhören.Patricia Schlesingers Gäste sind Entscheiderinnen und Macher, vor und hinter Kamera und Mikrofon aktiv, auf unterschiedlichen Stationen ihres Berufswegs, schauen von innen und außen auf die ARD. Das bedeutet: Es kann auch mal zur Sache gehen, und nicht jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Im Zentrum stehen gegenseitiges Zuhören, Verstehen, Verständnis, gemeinsame Nachdenken.In der ersten Folge geht es um das Thema Information: Was macht heute gute Information aus? Welchen Beitrag können wir als ARD zu einer informierten Öffentlichkeit leisten - in allen Altersgruppen, auf allen Wegen? Gäste sind Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell, und Vassili Golod (WDR), Reporter für Tagesschau und Tagesthemen und Host des "Macchiavelli"-Podcasts."Aus dem Besteckkasten - der ARD-Podcast mit Patricia Schlesinger" erscheint immer am ersten Mittwoch eines Monats in der ARD Audiothek: Aus dem Besteckkasten - der ARD-Podcast mit Patricia Schlesinger · ARD Audiothek (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardaudiothek.de%2Fsendung%2Faus-dem-besteckkasten-der-ard-podcast-mit-patricia-schlesinger%2F10477927%2F&data=05%7C01%7Csabine.mueller%40rbb-online.de%7C41497b32f56741c53dda08da2d1904ac%7Cef042fabe3124d51aaed5bac7b4c33cc%7C0%7C0%7C637871882710871647%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DQXpi2GHcP8F6D3%2BomOKR5UlY0na4jSa5Xu5c6Td6j8%3D&reserved=0). Der Podcast ist eine Produktion der apparat multimedia im Auftrag des ARD-Vorsitzes, Redaktion: Anna-Mareike Krause und Susanne Wündisch.Pressekontakt:ARD-KommunikationTel. +49 30 97993 12200Pressestelle@ard.detwitter.com/ARD_PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5213321