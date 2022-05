Rosenheim (www.fondscheck.de) - Als Allererstes die gute Nachricht, auf die viele Anleger gewartet haben: Der boerse.de-Aktienfonds (ISIN LU1480526547/ WKN A2AQJY, ausschüttend) erhöht die Ausschüttung zum vierten Mal in Folge um 10%, so das Aktienfonds-Team von boerse.de.An den Börsen war im April kein Blumentopf zu gewinnen, denn solange der Krieg in der Ukraine anhält, scheinen sich Anleger zurückzuhalten, wobei vor allem zum Monatsende hin die Verunsicherung wieder größer wurde, so das Aktienfonds-Team von boerse.de. Immerhin hätten die boerse.de-Fonds mit innerer Stärkte überzeugen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...