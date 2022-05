Wissenschaftler:innen in China haben eine Technologie entwickelt, die ein "extrem schnelles" Laden ermöglicht. Dabei erreicht eine Lithium-Ionen-Batterie in weniger als sechs Minuten eine Kapazität von 60 Prozent. Forscher:innen der University of Science and Technology in China ist ein Durchbruch gelungen, was die Ladezeiten von Lithium-Ionen-Batterien betrifft. Mit der neuen Technologie erreichen diese in weniger als sechs Minuten eine Kapazität von 60 Prozent. Dies wird als "extrem schnelles" Aufladen beschrieben. Für die Wissenschaftler:innen ist das ein Sprungbrett hin zur verbesserten Entwicklung von...

