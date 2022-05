DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global April *** 06:30 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK), Frankfurt *** 06:30 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz; 09:30 Analysten-Telefonkonferenz), Berlin 06:30 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q, Paris 06:35 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 1Q, Venlo 06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1Q, Birkenfeld *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz), Bochum *** 07:00 DE/Lanxess AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1Q, Linz *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 07:10 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q, Leuwen *** 07:25 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Koblenz *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführlicher Umsatz 1Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz; 11:00 Online-HV), Hannover *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q, Herzogenrath 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q, Würzburg 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q, Wiesbaden 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Köln 07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 1Q, Reutlingen 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q, Taufkirchen 07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Dettingen *** 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 1Q *** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz 1Q, Amsterdam *** 08:00 DE/Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm 08:00 DE/Umsatz und Produktion im Dienstleistungssektor Februar 08:00 DE/Arbeitskosten im EU-Vergleich 2021 08:00 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1Q, Wettenberg 08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 1Q, Hamburg 08:00 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Dortmund *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q, London 08:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q, Paris 08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q, München *** 08:30 CH/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 08:45 FR/Industrieproduktion März PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm 09:00 DE/Jost Werke AG, Online-HV *** 09:30 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q, Ingolstadt 09:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Niedersachsens Energieminister Lies, Pk anlässlich schwimmendem LNG- Terminal, Wilhelmshaven *** 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, Online-HV 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Online-HV 10:00 DE/Siltronic AG, Online-HV 10:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, Online-HV 10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Online-HV 10:00 DE/Freenet AG, Online-HV *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 58,3 1. Veröff.: 58,3 zuvor: 62,6 *** 12:30 BE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zu "The euro area economic outlook" bei Bruegel, Brüssel 12:30 DE/PK nach zweitägiger Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern, Bremen *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 1,00% zuvor: 0,75% 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q, Houston 13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta 14:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim Civil7-Gipfel, Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 182.000 zuvor: 180.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: -5,2% gg Vq 4. Quartal: +6,6% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +10,5% gg Vq 4. Quartal: +0,9% gg Vq *** 17:45 FR/Axa SA, Umsatz 1Q, Paris *** 17:50 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q 18:30 DE/Bundeskanzler Scholz, tschechischer Ministerpräsident Fiala, Pk vor Gespräch, Berlin 22:04 US/Dropbox Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco 22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q, New York *** - ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, ausführliches Ergebnis 2Q (11:00 Telefonkonferenz), Zamudio - Märkte/Börsenfeiertag Japan, Südkorea *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) - GB/Regionalwahlen in England, Schottland, Wales, Nordirland ===

