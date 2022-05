Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 5. Mai 2022im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Gast: Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne)Langsam fahren, Sprit sparen - lassen sich Geschwindigkeitsbegrenzungen nach jahrzehntelanger Debatte jetzt doch durchzusetzen? Das Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet am Donnerstag, 5. Mai ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg und im Anschluss in der ARD Mediathek (http://www.ARDmediathek.de).Runter vom Gas, nur noch Tempo 100 auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen: Für Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wäre dies nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz. Allein in Baden-Württemberg könnten so Millionen Liter Sprit eingespart und die Abhängigkeit von russischem Öl reduziert werden. Auch autofreie Sonntage wie in den 1970er Jahren zu Zeiten der Ölkrise sind für die Politik kein Tabu mehr. Gegner:innen sehen derlei Einschränkungen im "Autoland" Baden-Württemberg jedoch nur als weitere staatliche Maßregelungen auf Kosten ihrer Freiheit. "Zur Sache Baden-Württemberg!" fragt nach: Wie viel Sprit und CO2 könnten durch ein Tempolimit tatsächlich gespart werden?Moderation: Cecilia KnodtWeitere Themen der Sendung:- Wenn der Traum vom Eigenheim platzt- Getreide wird Mangelware - was bringt ein Fleischverzicht?- Für ein besseres Klima - ein Jahr Koalitionsvertrag zwischen Grün-Schwarz. Gast im Studio: Edda Markeli, landespolitische Korrespondentin des SWR"Zur Sache Baden-Württemberg!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.ARDmediathek.de (http://www.ardmediathek.de/) und www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg verfügbar.Pressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5213452