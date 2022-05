Bis auf 67,66 Euro war die Siemens Health-Aktie (SHL100) im vergangenen Dezember nach oben gestürmt - auch, weil Corona das Geschäft belebte. Anschließend sorgte aber die Furcht vor höheren Zinsen, die Lieferkettenprobleme und der Ukraine-Krieg für Rückschläge. Bis in den Bereich um 50 Euro wurde der Titel durchgereicht. Starke Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 (per 30.9.) deuten an, dass die Korrektur zu heftig ausgefallen ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...