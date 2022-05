Eine Herabstufung durch Analysten von MORGAN STANLEY brachte die Aktie des US-Gebrauchtwagenhändlers schon vorbörslich unter Druck. Die Analysten bescheinigen CARVANA, eine gute Organisation aufgebaut zu haben, aber sie mahnen zu einer größeren Kostendisziplin und erinnern an die wesentliche Erkenntnis, die das Management selbst formuliert hatte: Zum falschen Zeitpunkt (in der Konsum-Zurückhaltung der Pandemie) wurde beim Ausbau der Aktivitäten Gas gegeben.



Das Wachstumspotenzial wurde nun von den Analysten komplett unter die Lupe genommen, Ergebnis: Für 2030 gehen sie nicht mehr von 94, sondern von ca. 58 Mrd. $ Umsatz bei CARVANA aus. Das Kursziel wurde infolgedessen von 360 auf 105 $ zurückgenommen.



Reaktion an der Börse: Zwischenzeitlich - 8 %, aber gefolgt von einer Erholung auf 55,66 $ (- 2,9 %). Die Marktkapitalisierung beträgt damit 10,5 Mrd. $.



Laut durchschnittlicher Analystenerwartung wird CARVANA das jährliche Defizit je Aktie bis 2024 von 6,60 auf ca. 1,00 $ verkleinern. Für das Fiskaljahr 2023 werden, ebenfalls im Durchschnitt, Erlöse von 20,8 Mrd. $ erwartet.



Für die CARVANA-Aktie begann die Korrekturphase schon Mitte August 2021: Nach Erreichen des Allzeithochs von fast 377 $ ging es 85 % abwärts! Ob man dies als Korrektur oder als Crash bezeichnet, dürfte für jene August-Käufer zweitrangig sein, die sich auf damals umlaufende Szenarien verlassen haben und der Aktie mehr oder weniger lange treu blieben. Dennoch:



Seit Börsenstart im April 2017 (Emission zu 15 $) bietet die CARVANA-Aktie auch jetzt noch eine ordentliche Performance.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

CARVANA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de