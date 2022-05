DGAP-News: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu



Unternehmenskultur, partnerschaftliche Lösungen, Kapitalstärke und Fokus auf Rückversicherung als Basis für nachhaltig profitables Wachstum Hannover, 4. Mai 2022: Die virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Hannover Rück SE hat heute mit großer Mehrheit allen Beschlussvorschlägen zugestimmt. Der Vorstandsvorsitzende Jean-Jacques Henchoz blickte in seiner Rede auf die Herausforderungen des vergangenen Jahres zurück und gab einen Ausblick auf die für die Hannover Rück wichtigsten Zukunftsthemen wie globale Erwärmung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und demographischer Wandel. Darüber hinaus legte er dar, welche Stärken der Hannover Rück wesentlich für ein nachhaltig profitables Wachstum sind: die starke Unternehmenskultur, partnerschaftliche Lösungen für die Kunden, Kapitalstärke und Fokus auf Rückversicherung. Die ordentliche Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, für das Geschäftsjahr 2021 eine Gesamtdividende in Höhe von 5,75 EUR je Aktie zu zahlen. Die Auszahlung setzt sich aus einer unveränderten Basisdividende von 4,50 EUR je Aktie und einer Sonderdividende von 1,25 EUR je Aktie zusammen. Damit befindet sich die Ausschüttung an die Aktionäre der Hannover Rück auf Rekordniveau. Die nächste ordentliche Hauptversammlung findet am 3. Mai 2023 in Hannover statt.

Die Hannover Rück ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 27 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior".



