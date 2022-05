München (ots) -Zum Wochenauftakt treten der "Revolverheld"-Sänger Johannes Strate und Lena Gercke, Model und Moderatorin, gegeneinander zum Wettraten an. Wer von beiden ist am Montag besser bei Stimme?Die Star-Köche Nelson Müller und Christian Lohse brutzeln für ihr Leben gern. Sternekoch Lohse hat gerade bei "Grill den Henssler" um die Wette gekocht, sein Kollege Müller beschäftigt sich in seinen Dokus mit gesunder Ernährung - dabei geht es um Fett, Eiweiß und Zucker. Am Dienstag ist allerdings Köpfchen gefragt, nicht Kalorien.Johanna Mross ist erfolgreich in die volkstümlichen Fußstapfen ihrer Eltern Stefan Mross und Stefanie Hertel getreten. Am Mittwoch hat Moderator Kai Pflaume, Mutter und Tochter, statt zum musikalischen Duett zum fröhlichen Rate-Duell ins Studio eingeladen.David Garrett, der Rockstar an der Geige, der gerade seine Autobiografie veröffentlicht hat, trifft am Donnerstag bei "Wer weiß denn sowas?" zum kultivierten Wettraten auf die Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld.Zum Wochenausklang, einen Tag bevor sich bei den ESC-Fans alles um Käseigel und Daumendrücken für "Germany 12 Points" dreht, treffen sich der legendäre ESC-Moderator Peter Urban und Sänger Malik Harris, der uns mit dem Song "Rockstars" am Samstag im Ersten beim "Eurovision Song Contest 2022" vertritt, um mit Unterstützung der beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton zu versuchen, auch Quizfragen aus der Comic-Welt richtig zu beantworten:Ein Fehldruck ist der Grund dafür, dass ...?a) Popeye tätowiert istb) der unglaubliche Hulk grün istc) Asterix' Helm Flügel hatDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 9. bis 13. Mai 2022 im Überblick:Montag, 9. Mai - Lena Gercke und Johannes StrateDienstag, 10. Mai - Nelson Müller und Christian LohseMittwoch, 11. Mai - Johanna Mross und Stefanie HertelDonnerstag, 12. Mai - David Garrett und Yvonne CatterfeldFreitag, 13. Mai - Peter Urban und Malik HarrisWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5213480