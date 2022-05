Die Deutsche Telekom zählt am Mittwoch im eher vorsichtigen Marktumfeld zu den schwächeren Werten. Allerdings bewegt sich der DAX-Titel dennoch weiterhin im Seitwärtskorridor zwischen 16,50 und 17,80 Euro, der sich in den vergangenen Wochen ausgebildet hatte. Neuen Schwung bringt nun eine bullishe Studie von JPMorgan.Die Telekom sei von anhaltenden makroökonomischen Schocks abgeschirmt, liefere ein breit angelegtes Wachstum und profitiere von der jüngsten Dollar-Stärke, so Analyst Akhil Dattani. ...

