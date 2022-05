NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen von 142 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Er sei dem Technologiekonzern gegenüber zunehmend positiver eingestellt, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management habe die Jahresziele bestätigt und rechne im Jahresverlauf mit weiter steigenden Preisen. Zudem erwartet es ein weiter starkes Wachstum im Software-Bereich und sieht im Quartalsvergleich eine Verbesserung des Umfeldes für Komponentenversorgung./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 19:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2022 / 04:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

