Für den Rückversicherer Hannover Rück hat das Jahr bereits reichlich Katastrophen gebracht: Neben Stürmen in Europa und Überschwemmungen in Australien zehrten die Folgen des Ukraine-Kriegs und Belastungen durch die Corona-Pandemie im ersten Quartal am Gewinn. Man peilt aber weiter für 2022 einen Rekordgewinn an.Im ersten Quartal verdiente der weltweit drittgrößte Rückversicherer unter dem Strich knapp 264 Millionen Euro und damit rund 14 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie er am Morgen in Hannover ...

