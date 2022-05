Auch in der abgelaufenen Berichtswoche trennten wir uns von einem Titel des Musterdepots per Stopp-Loss-Order. Gerissen wurde der Stopp-Loss von 45,30 EUR für unsere 250 Aktien von CANCOM (WKN 541910, akt. Kurs: 37,68 EUR). Ausgeführt wurde der Verkauf dann zur Frankfurter Eröffnung am gestrigen Dienstag zu 44,84 EUR, was einem Verlust von 27,4% entspricht. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen Inhalten Zugang ...

