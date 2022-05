DJ PTA-Adhoc: ÖKOWORLD AG: Berichtigung der Ad-hoc-Mitteilung vom 27. April 2022 zum geplanten Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2021

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hilden (pta029/04.05.2022/18:00) - Die ÖKOWORLD AG hat mit Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 27. April 2022, 13:25 Uhr, unter der Überschrift "Deutliche Steigerung des Jahresüberschusses gegenüber dem Vorjahr / Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2021" u.a. die Absicht bekannt gegeben, der ordentlichen Hauptversammlung 2022, die voraussichtlich am 24. Juni 2022 stattfinden wird, die Ausschüttung einer gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 deutlich erhöhten Dividende in Höhe von EUR 2,22 je dividendenberechtigter Vorzugsaktie (Vorjahr: EUR 1,11) und in Höhe von EUR 2,20 je dividendenberechtigter Stammaktie (Vorjahr: EUR 1,10) vorzuschlagen.

Dabei ist es hinsichtlich der Angabe zu der vorzuschlagenden Dividende je dividendenberechtigter Stammaktie zu einem redaktionellen Versehen gekommen, das hiermit wie folgt berichtigt wird:

Die Höhe der vorzuschlagenden Dividende je dividendenberechtigter Stammaktie wird nicht EUR 2,20, sondern EUR 2,21 je dividendenberechtigter Stammaktie betragen.

ÖKOWORLD AG, Hilden

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: ÖKOWORLD AG Adresse: Itterpark 1, 40724 Hilden Land: Deutschland Ansprechpartner: Katrin Hammerich Tel.: +49 2103 929-0 E-Mail: katrin.hammerich@oekoworld.com Website: www.oekoworld.com

ISIN(s): DE0005408678 (Aktie), DE0005408686 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1651680000206 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2022 12:01 ET (16:01 GMT)