Das Warten hat ein Ende. Die Ergebnisse der Fed-Sitzungen stehen fest. Die Fed setzt ihre im März begonnene Zinswende mit einer großen Anhebung um 0,5 Prozentpunkte fort. Dies ist die deutlichste Straffung seit mehr als zwei Jahrzehnten. Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihren Leitzins wie erwartet deutlich angehoben. Der Zins steigt um 0,5 Prozentpunkte und liegt jetzt in einer Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekanntgab. Analysten hatten eine Straffung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...