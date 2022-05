NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell vor Quartalszahlen des Ölkonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2750 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria liegt laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie beim Nettoergebnis über der Konsensschätzung, beim bereinigten operativen Cashflow hingegen darunter. Er traut Shell indes zu, mittelfristig den höchsten freien Barmittelzufluss unter den von ihm beobachteten Branchenunternehmen zu erwirtschaften. Gleichzeitig werde die Aktie mit einem Abschlag zur globalen Konkurrenz gehandelt./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 08:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2022 / 08:19 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BP6MXD84

SHELL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de