Der russische Präsident Wladimir Putin hat Sanktionen gegen Einzelpersonen und Organisationen genehmigt, die wegen des Ukraine-Krieges Maßnahmen gegen Russland ergriffen haben. Aus einer am Dienstag erlassenen Durchführungsverordnung geht hervor, dass Russland Repressalien gegen Staaten und internationale Organisationen ergreifen will, die in Folge der Invasion gegen russische Interessen gehandelt haben. Kommen Rohstoffsanktionen? Laut der britische Nachrichtenseite The Register dürften die Gegensanktionen einige Unternehmen nicht wirklich beunruhigen. Aber in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...