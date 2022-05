Draftkings begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Schließlich wird die Aktie rund drei Prozent nach vorne katapultiert. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 15,58 USD. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Das übergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Diese Marke liegt bei 13,06 USD. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...