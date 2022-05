Zwar war am Dienstag nicht wirklich etwas von Euphorie an den Märkten zu spüren. Die Anleger zeigten sich aber wieder deutlich besser gelaunt als zuvor und so konnten allerorten wieder grüne Vorzeichen festgestellt werden. Nun dürften viele natürlich darauf hoffen, dass sich daraus eine längerfristige Erholung ergibt.Eine solche hätte nicht zuletzt Amazon (US0231351067) nötig. Hier rasselten die Kurse jüngst im hohen Tempo in die Tiefe, nachdem der Konzern erstmals seit Jahren wieder einen Quartalsverlust ausweisen musste. Auf Monatssicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...