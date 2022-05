iPS-Zellen über Pluristyx zur kommerziellen Evaluierung verfügbar

Accelerated Biosciences, ein Innovator im Bereich der regenerativen Medizin für proprietäre menschliche Trophoblastenstammzellen (hTSCs, human Trophoblast Stem Cells), hat einen Vertrag für Pluristyx bekanntgegeben, ein Biotechnologieunternehmen für neuartige Therapieverfahren und Dienstleistungen. Das Unternehmen wird iPS-Zellen zur Forschungsevaluierung bereitstellen, die gemäß den Good Tissue Practices (GTP) aus hTSCs gewonnen werden.

In der Zell- und Gentherapie ist es weiterhin schwierig, die ideale Quelle für Stammzellen zu finden. Mit hTSCs können diese Schwierigkeiten überwunden werden, da sie ethisch unbedenklich, skalierbar, immunprivilegiert, pathogenfrei und auch bei hohen Populationsverdoppelungen chromosomal stabil sind. Als Partner von Accelerated Biosciences für die Fertigung hat Pluristyx hTSCs mit einer fußabdruckfreien, proprietären mRNA-Methode in iPSCs umprogrammiert. Man erhält damit hochreine Stammzellen mit einer erwiesenen Kapazität für die Bildung aller drei Gewebetypen, einschließlich terminaler Differenzierung in NK-Zellen mit hervorragender zytolytischer Aktivität. hTSC-iPSCs sind in Pluristyx' einzigartigem Format Ready-to-Differentiate (RTD) erhältlich, was eine rasche Evaluierung ermöglicht, da eine Expansion nicht mehr nötig ist. Weil hTSC-iPSCs gemäß den GTP beschafft werden, können kommerzielle Partner bei Bedarf auf eine Version in klinischer Qualität umsteigen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unsere hTSC-iPSC-Plattform als neue Quelle für Ausgangszellen für Therapieunternehmen präsentieren können. Unsere Plattform bietet sämtliche Geschäftsvorteile und weniger Risiken. hTSC-iPSCs klinischer Qualität werden ab 2023 inklusive eines Komplettpakets für den Support bezüglich aufsichtsrechtlicher Bestimmungen erhältlich sein", sagte Yuta Lee, Geschäftsführerin von Accelerated Biosciences.

"Pluristyx freut sich sehr, aus dem einzigartigen hTSC-Ausgangsmaterial von Accelerated Biosciences gewonnene iPSCs anbieten zu können. Diese iPSCs bilden robuste, differenzierte Zellen aus allen drei Linien und werden gemäß GTP gewonnen. Sie stehen in keinem Zusammenhang mit einem lebenden Menschen oder Embryo und sind damit ausgezeichnetes Ausgangsmaterial für zellbasierte Therapien der nächsten Generation. Sie sind in unserem RTD-Format erhältlich, und interessierte Gruppen können damit die interne Evaluierung beschleunigen und einen raschen Übergang zu einer klinischen Version vollziehen, die sich für die therapeutische Produktion eignet", sagte Benjamin Fryer, Geschäftsführer von Pluristyx.

Über Accelerated Biosciences

Accelerated Biosciences ist ein Privatunternehmen für regenerative Medizin, das die von dem Arzt und Forscher Professor Jau-Nan Lee, MB, MD, PhD entdeckte hTSC-Plattform vermarktet. Accelerated Biosciences besitzt eine proprietäre Quelle von hTSCs mit solidem geistigem Eigentum. Der Auftrag von Accelerated Biosciences besteht darin, erneuerbare, immunprivilegierte menschliche Zellquellen zu nutzen, um schnellere Therapien für die Patienten auf den Weg zu bringen und Gen- und Zelltherapien für alle erschwinglich zu machen, die sie brauchen. Weitere Informationen über Accelerated Biosciences finden Sie auf www.acceleratedbio.com oder per E-Mail über mmolsbergen@c14consultinggroup.com.

Über Pluristyx

Pluristyx ist ein privat geführtes Biotechnologieunternehmen, das Beratung, Nasslabor- und GMP-Bankdienstleistungen sowie pluripotente Stammzellenprodukte zur Unterstützung der Entwickler neuartiger Therapien anbietet. Pluristyx unterstützt Industrie und akademische Forscher bei der Meisterung von Problemen der Herstellung und Analyse in den Bereichen Kryokonservierung, Arzneimittelentwicklung, regenerative Medizin sowie Zell- und Gentherapie. Das Team von Pluristyx kann auf jahrzehntelange Erfahrung bei der Unterstützung jeder Phase der Entwicklung von Zelltherapieprodukten zurückblicken: von Zellbanken bis hin zur Herstellung von Arzneimitteln, einschließlich analytischer Tests und der Freigabe von Zelltherapieprodukten in klinischer Qualität. Weitere Informationen über Pluristyx erhalten Sie auf www.pluristyx.com oder per E-Mail an Kaye Reiter, PhD, JD über kreiter@pluristyx.com.

