London und San Francisco (ots/PRNewswire) -- Rapyd Virtual Accounts bieten eine schnellere und kostengünstige Alternative zu grenzüberschreitenden Überweisungen, um den weltweiten Handel voranzutreiben- Unternehmen können lokal bezahlt werden und gleichzeitig weltweit mit sicheren und optimierten Sofortzahlungsoptionen arbeitenRapyd, eine weltweit tätige Fintech-as-a-Service-Plattform, hat heute die Einführung von Virtual Accounts bekannt gegeben, einem wichtigen Produkt, das es Unternehmen ermöglicht, global zu expandieren und gleichzeitig lokale Zahlungen zu unterstützen. Das neue Angebot bietet Unternehmen auf der ganzen Welt die Möglichkeit, lokale Banküberweisungen in über 40 Ländern in mehr als 25 Währungen sicher und zuverlässig zu akzeptieren, unter anderem in den USA, Großbritannien, der EU und der APAC-Region.Die Einführung von Virtual Accounts erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Unternehmen, die nach Zahlungsunterstützung suchen, um den Weltmarkt zu erschließen. Während 93 Prozent der Unternehmen angeben, der grenzüberschreitende Handel habe für ihre Unternehmen im Jahr 2022 hohe Priorität, erklärt fast jedes vierte, die Unterstützung lokaler Zahlungsmethoden sei dabei die größte operative Herausforderung und halte sie davon ab.1Virtual Accounts fungieren als lokale Bankkonten ohne die typischen Transaktionsgebühren und zusätzlichen Betriebskosten und ermöglichen einfache, vertrauliche und automatisierte weltweite Zahlungen und Auszahlungen. Vor Virtual Accounts waren Unternehmen auf teure grenzüberschreitende Überweisungen auf ein einziges Bankkonto angewiesen und mussten separate Konten in jedem Markt führen. Mehrere Konten bedeuten höhere Verwaltungskosten, Abstimmungsfehler und komplexe Vorgänge. Jetzt können Unternehmen problemlos Zahlungen in anderen Ländern akzeptieren, den Betrieb rationalisieren und internationalen Kunden mehr lokale Zahlungsmethoden anbieten.Kadmos, die weltweite Gehaltszahlungsplattform, die die Erfahrung für Millionen von Wanderarbeitnehmern bei den Gehaltszahlungen revolutioniert, vertraut auf Rapyd Virtual Accounts, um die Zahlung internationaler Gehälter einfacher zu gestalten. Kadmos nutzt Virtual Accounts und macht es Unternehmen leicht, nahtlos internationale Gehälter auf der ganzen Welt zu zahlen. Ihre Mitarbeiter können ihr Geld überall überweisen und ausgeben.Sasha Makarovych, Mitgründerin von Kadmos, erklärt: "Mitarbeiter pünktlich und in ihren lokalen Währungen zu bezahlen, ist sehr aufwändig, ineffizient, kostspielig und es dauert mehrere Tage, bis alle Mitarbeiter bezahlt werden und das Geld bei ihnen ankommt. Durch die Partnerschaft mit Rapyd erleben die Kadmos-Kunden eine völlig neue Art, ihre internationalen Mitarbeiter zu bezahlen. Dank Virtual Accounts ist es schneller, digital und viel günstiger - und hilft den Arbeitgebern, die mehr als 180 Millionen Arbeitsmigranten weltweit effizienter zu bezahlen."Um ihr Ziel zu erreichen, Lateinamerikas führende B2B-Buy-Now-Pay-Later-Lösung aufzubauen, nutzt Kontempo, die eingebettete Zahlungslösung für B2B-E-Commerce mit Sitz in Mexiko-Stadt, die Angebotssuite von Rapyd, unter anderem auch Virtual Accounts.Matthew Meehan, Mitgründer und CEO von Kontempo, kommentiert: "Die Partnerschaft mit Rapyd und die Implementierung von Virtual Accounts waren entscheidend für das Wachstum des Geschäfts von Kontempo, da wir unser BNPL-Angebot auf Märkte in ganz Lateinamerika ausweiten möchten. Mit Virtual Accounts sind wir in der Lage, unseren kleineren Unternehmenskunden flexible Rückzahlungsmethoden und unseren Händlerpartnern eine schnellere, risikofreie Möglichkeit zur Auszahlung anzubieten, die außerdem den Umsatz um mehr als 50 % steigern kann."Khyati Soparkar, Leiter für weltweites Produktmarketing bei Rapyd, erläutert: "Einer der Schlüsselfaktoren, der Unternehmen davon abhält, weltweit zu expandieren und die nächste Wachstumsstufe in Angriff zu nehmen, ist der Mangel an Infrastruktur zur Unterstützung lokaler Zahlungen. Virtual Accounts bieten den Unternehmen das Vertrauen, weltweit zu wachsen, weil sie wissen, dass ihnen eine vertrauenswürdige Zahlungslösung zur Verfügung steht. Mehr Länder, Währungen und Kunden zu erreichen, ist damit so einfach wie nie zuvor - alles, was die Unternehmen dazu brauchen, ist ein Rapyd-Konto."Virtual Accounts können so eingerichtet werden, dass sie den Bedürfnissen der Unternehmen beim Wachstum mit angepasst werden und es können stets so viele Virtual Accounts wie erforderlich eröffnet werden, um Geldmittel über verschiedene Länder, Währungen und Kundenbedürfnisse hinweg einzunehmen und zu verwalten. Mithilfe der API von Rapyd können Virtual Accounts mit Rapyd Collect, Rapyd Disburse und Rapyd Wallet verwendet werden, um die lokale und grenzüberschreitende Zahlungsannahme und -verteilung zu ermöglichen.Rapyd Collect- Mit Rapyd Collect können Unternehmen sicher und einfach Zahlungsarten aus über 100 Ländern annehmen. Mit virtuellen Konten können die Unternehmen noch mehr Optionen in Form von lokalen Banküberweisungen hinzufügen, was es einfacher macht, mehr Kunden zu erreichen, egal wo sie sich befinden.- Virtual Accounts ergänzen die Rapyd Collect-Inkassofunktionen, zu denen Hosted Checkout, Checkout Toolkit, Virtual Terminal, Global Invoicing und Plugins von Drittanbietern wie Wix und WooCommerce gehören.Rapyd Disburse- Mit Rapyd Disburse können Unternehmen Gelder in mehr als hundert Länder mit lokal bevorzugten Auszahlungsmethoden wie E-Wallets, über Banken, mit Karten und Bargeld auszahlen.- Zusammen mit virtuellen Konten können Kunden eine Auszahlung an einen Absender oder mehrere Empfänger auf der ganzen Welt senden.Rapyd Wallet- Virtual Accounts können zu Rapyd Wallet hinzugefügt werden, der zugrunde liegenden Plattform, die als Finanzdrehscheibe für Unternehmen fungiert, indem sie eine Reihe von Diensten wie Rechnungszahlung, Bargeldabhebung und -einzahlung sowie Geldtransfer unterstützt.- Unternehmen können so viele Virtual Accounts führen wie nötig und sie nach Land, Währung oder Kunden zuweisen, aber trotzdem nur eine einzige Rapyd Wallet verwenden.- Weitere Informationen zu Virtual Accounts finden Sie auf www.Rapyd.net/platform/virtual-bank-accounts/.Informationen zu RapydRapyd ist der schnellste Weg, um lokale Zahlungen überall auf der Welt zu ermöglichen, wodurch Unternehmen auf der ganzen Welt schneller als je zuvor Zugang zu Märkten erhalten. Durch die Nutzung des unvergleichlichen Zahlungsnetzwerks und der Fintech-as-a-Service-Plattform von Rapyd können Unternehmen und Verbraucher in jedem Markt lokale und grenzüberschreitende Transaktionen durchführen. Die Rapyd-Plattform vereinheitlicht die fragmentierten Zahlungssysteme weltweit, indem sie über 900 Zahlungsmethoden in mehr als 100 Ländern zusammenführt. Zu den Investoren von Rapyd gehören Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Latitude, Target Global und Tal Capital. Um mehr über das Unternehmen zu erfahren, das FinTech-as-a-Service beschleunigt, besuchen Sie www.rapyd.net, lesen Sie unseren Blog, oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.1 https://www.rapyd.net/resource/cross-border-commerce/Video - https://mma.prnewswire.com/media/1810303/Rapyd_VA_v6.mp4Pressekontakt:rapyd@clarity.globalOriginal-Content von: Rapyd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138167/5213599