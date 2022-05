Der globale Anbieter professioneller Dienstleistungen, ZS, meldete heute die Übernahme des dänischen Bioinformatik- und Systembiologieunternehmens Intomics. Gegründet 2008 im dänischen Kopenhagen, beschleunigt und optimiert Intomics die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, indem es die komplexe Analyse von biomedizinischen Daten ermöglicht. Die Ergänzung des Teams von ZS durch renommierte Wissenschaftler wird den Fokus von ZS auf die Erforschung neuer Medikamente für alle stärken.

Neben weltweit tätigen Pharma- und Biotechnologieunternehmen nutzen weitere biomedizinische Forschungseinrichtungen die Dienstleistungs- und Technologieangebote von Intomics für ihre präklinische Arbeit wie die Erforschung von Zielmolekülen, Identifizierung von Biomarkern, Neupositionierung von Arzneimitteln und Patientenstratifizierung. Parallel zur Intensivierung der Maßnahmen der Pharmaindustrie zur Entwicklung neuartiger Medikamente bedarf es zunehmend an Innovationsfähigkeit in der Forschung und Biologie von Krankheiten.

Das hochgradig kuratierte und erstklassige Protein-Protein-Interaktionsnetzwerk von Intomics ist zustandsagnostisch und unterstützt maßgeschneiderte biomedizinische Analysen für mehrere Krankheiten. Wissenschaftler und Bioinformatiker nutzen das Netzwerk, um die Biologie von Krankheiten auf der Ebene von Signalwegen und Molekülen nachzuvollziehen. Dies fördert neue Erkenntnisse und Entdeckungen und beschleunigt die präklinischen Aktivitäten, sodass es schneller neue Medikamente für Patienten gibt.

"Mithilfe unserer strategischen Übernahme von Intomics können wir unsere Kunden in ihrem Streben nach bahnbrechender Wissenschaft und innovativen Medikamenten, die das Leben der Patienten entscheidend verbessern, unterstützen", sagte Pratap Khedkar, CEO von ZS. "Unsere einzigartige Mischung aus fundierten Daten, akademischer und wissenschaftlicher Expertise, Technologie und künstlicher Intelligenz wird letztlich die Arzneimittelforschung beschleunigen und die Erfolgswahrscheinlichkeit innovativer Medikamente steigern."

Der Eintritt der 42 Mitarbeiter von Intomics wird zusammen mit den weltweit 12.000 Mitarbeitern von ZS das Team von Molekularexperten verstärken, die mit ihrem Know-how in Wissenschaft, Informatik und Technologie in Kombination mit ihrer Forschungsausrichtung die Einführung von In-Silico-Methoden in der Arzneimittelforschung voranbringen werden. Mit der Eingliederung von Intomics wird das vorhandene Daten- und Technologieangebot von ZS erweitert, um die Nutzung von Analytik, Bioinformatik und angewandter Mathematik weiter zu verbessern und so den wirtschaftlichen Nutzen für die Wissenschaft der Forschung und Entwicklung zu steigern.

"Für uns war ZS das richtige Unternehmen, um auf dem bisher Erreichten aufzubauen. Durch die Integration in ZS werden wir unseren Einfluss in der Arzneimittelforschung vergrößern, den Umfang und die Nutzung von KI in unserer Kundenarbeit erhöhen, auf globaler Ebene agieren und gleichzeitig die Karrieremöglichkeiten für unsere Teammitglieder ausdehnen können", sagte Thomas S. Jensen, Ph.D., CEO und Mitbegründer von Intomics. "Unsere gemeinsamen Wurzeln in der Wissenschaft und unsere gemeinsamen Werte wie ein Bekenntnis zu Stringenz, ein abwägender Ansatz und das Bestreben, unseren Kunden und unseren Mitarbeitern gerecht zu werden, zeigen, dass ZS optimal zu uns passt."

Über ZS

ZS ist ein Anbieter professioneller Dienstleistungen, der in Kooperation mit Unternehmen an der Entwicklung und Bereitstellung von Produkten arbeitet, die sowohl den Nutzen für Kunden als auch die Geschäftsergebnisse für das Unternehmen steigern. Auf der Grundlage unserer langjährigen Branchenerfahrung, modernster Analysen, Technologien und Strategien, entwickeln wir Lösungen, die in der Praxis funktionieren. Mit mehr als 37 Jahren Erfahrung und über 12.000 ZS-Mitarbeitern in über 30 Niederlassungen weltweit setzen wir uns leidenschaftlich für den Erfolg von Unternehmen und ihren Kunden ein. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.zs.com oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Über Intomics

Intomics wurde von weltweit führenden Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Bioinformatik und Systembiologie gegründet, um die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen und zu verbessern. Als Biologen, Bioinformatiker, Informatiker und Software-Ingenieure teilen wir die Leidenschaft, mithilfe von Daten Heilmittel zu entwickeln. Wir sind stolz, dies seit mehr als 10 Jahren zu tun. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden aus der Biotechnologie- und Pharmaindustrie zusammen und nutzen die Synergie zwischen dem spezifischen Krankheitswissen unserer Kunden und unserer einzigartige Expertise und Technologie in der Datenanalytik. Gemeinsam verändern wir etwas für die Patienten. Das ist sowohl unser Markenzeichen als auch das Ziel, das die Mitarbeiter von Intomics antreibt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220504005268/de/

Contacts:

Quintin Maidment

ZS@TheBlissGrp.com