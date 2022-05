Das Unternehmen erzielte einen Rekordumsatz mit der Kundenexpansion sowie ein solides Umsatzwachstum und eine Erhöhung der Marge

Q4 Inc. (TSX:QFOR) ("Q4" oder das "Unternehmen"), eine führende Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, gab heute seine Finanzergebnisse für den Dreimonatszeitraum zum 31. März 2022 bekannt. Alle Beträge sind, sofern nicht anders ausgewiesen, in US-Dollar angegeben.

"Unsere Performance im ersten Quartal unterstreicht die Beständigkeit und Agilität unseres Geschäftsmodells", so Darrell Heaps, CEO von Q4. "Während die Umsatz- und Gewinnergebnisse unseren Erwartungen entsprachen, waren wir besonders erfreut über den Rekordzuwachs bei den Kundenumsätzen und der kontrollierbaren Kundenbindung. Wir sehen darin einen Beweis für unsere Fähigkeit, unseren Kunden eine wachsende Zahl wertvoller Lösungen und Dienstleistungen zu bieten. Dieser Zuwachs steht in direktem Zusammenhang mit unseren Investitionen in unsere Technologieplattform sowie unserem gezielten Verkauf an unseren bestehenden Kundenstamm. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte erwarten wir, dass die materiellen Investitionen zurückgehen und wir im Zuge der Umsetzung unserer Wachstums- und Rentabilitätsstrategie eine größere Hebelwirkung und ein beschleunigtes Umsatzwachstum erzielen werden."

Finanzielle-Highlights im ersten Quartal 2022

Umsatzerlöse in Höhe von 13,9 Mio. US-Dollar, d. h. ein Anstieg von 23,1 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres

Steigerung des Annual Recurring Revenue 1 zum 31. März 2022 auf 52,8 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 18,1 im Jahresvergleich entspricht

zum 31. März 2022 auf 52,8 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 18,1 im Jahresvergleich entspricht Der wiederkehrende durchschnittliche Umsatz pro Konto (ARPA) wuchs im Quartal um 3,2 %, d. h. ein Anstieg von 12,2 gegenüber der ARPA-Wachstumsrate des Vorquartals von 2,8

Steigerung der Bruttomarge um 300 Basispunkte auf 57,4 im Jahresvergleich

Nettoverlust von 6,6 Mio. Dollar bzw. 0,17 Dollar pro Aktie

Bereinigter EBITDA2-Verlust von 7,1 Mio. US-Dollar

Operative Highlights im ersten Quartal und im Anschluss an das Quartal

Abschluss des 1. Quartals mit insgesamt 2.673 Kunden (einschließlich Kunden im Auftragsbestand des Unternehmens) im Vergleich zu 2.391 Kunden im Vorjahreszeitraum

Erhöhung der Anzahl der Produkte, die von bestehenden Kunden verwendet werden, was den ARPA-Anstieg fördert

Die Umstellung unserer Webcast-Plattform für Unternehmensgewinne verlief weiterhin planmäßig, wobei das Unternehmen im bisherigen Jahresverlauf 734 und seit der Einführung der Plattform insgesamt über 1000 Veranstaltungen zu Unternehmensgewinnen durchgeführt hat

Kontinuierliche Ausweitung des Geschäftsbereichs Capital Markets Events auf hybride und persönliche Veranstaltungen zusätzlich zu den vollständig virtuellen Veranstaltungen, was zu einem Wachstum der im vierten Quartal veranstalteten Sell-Side-Investorenkonferenzen und Bustouren führte

Einführung des "Video Earnings"-Produkts und Erweiterung der Funktionen für unser "Virtual Investor Day"-Produkt

Unterzeichnung einer dreijährigen Verlängerung mit der New York Stock Exchange und ihrem neuen erweiterten Emittenten-Serviceprogramm, das eine breite Liste virtueller Veranstaltungen beinhaltet. Diese Veranstaltungen gehen über die vierteljährlichen Earnings Calls hinaus und umfassen beispielsweise Investorentage, ESG-Veranstaltungen, Corporate Town Halls und Partnerschaften mit der NYSE, um persönliche Veranstaltungen an der Börse mit dem Vorteil von Videoübertragungen durchzuführen

Ankündigung des Normal Course Issuer Bid am 23. März, um uns die Flexibilität zu geben, Aktien auf der Grundlage der laufenden Bewertungen des unternehmensinternen Kapitalbedarfs, des Marktpreises von Q4-Stammaktien und der allgemeinen Marktbedingungen zurückzukaufen

Informationen zum Webcast

Q4 wird am Mittwoch, dem 4. Mai 2022, um 9:30 Uhr ET einen Webcast mit Darrell Heaps, CEO, Ryan Levenberg, dem scheidenden CFO, und der Interim-CFO Donna de Winter veranstalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens zu besprechen. Teilnehmer können sich im Voraus anmelden oder den Webcast unter https://events.q4inc.com/attendee/251269858 live verfolgen. Ergänzende Materialien werden spätestens fünfzehn Minuten vor Beginn der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Eine Aufzeichnung des Webcasts ist kurz nach dem Ende der Veranstaltung unter investors.q4inc.com abrufbar.

Fragen von Teilnehmern werden in Echtzeit über die Q4-Plattform beantwortet. Anleger können ihre Fragen auch im Voraus unter ir@q4inc.com oder über unsere IR-Website einreichen. Wir werden uns nach Kräften bemühen, Ihre Fragen zu beantworten entweder sofort während des Webcasts, sofern es die Zeit erlaubt, oder kurz danach. Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Der ungeprüfte, verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss von Q4 sowie die Erläuterungen und Analysen des Managements für den Dreimonatszeitraum, der am 31. März 2022 endete, sind auf der IR-Website von Q4 verfügbar und werden auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht.

Ergebnisse des ersten Quartals 2022

Ausgewählte Finanzkennzahlen

Ertrag Drei Monate zum 31. März 2022 2021 Änderung Änderung (Tausend US-Dollar) Plattform für Kapitalmärkte 12.864 10.598 2.266 21,4% Plattformdienste 1.063 719 344 47,8% Sonstige 18 8 10 Erträge gesamt 13.945 11.325 2.620 23,1% Bruttogewinn 8.006 6.161 1.845 29,9% Prozentsatz der Gesamterlöse 57,4% 54,4%

Wichtige Leistungsindikatoren

31. März 2022 31. März 2021 Änderung Änderung (US-Dollar, ausgenommen ARR-Angaben in Millionen) Annual Recurring Revenue 52,8 44,7 8,1 18,1 Average Revenue per Account 18.404 17.837 567 3,2

Ertragslage

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (Statement of Loss and Comprehensive Loss) für die drei Monate bis zum 31. März 2022 und 2021:

Drei Monate zum 31. März 2022 2021 (Tausend US-Dollar) Ertrag 13.945 11.325 Direkte Aufwandskosten 5.939 5.164 Bruttogewinn 8.006 6.161 Betriebsausgaben Vertrieb und Marketing 5.144 4.393 Forschung und Entwicklung 4.130 2.840 Allgemeine Verwaltungskosten 5.771 4.983 Abschreibung und Amortisation 901 1.066 Devisengewinne (597) (27) Sonstige Ausgaben 280 221 Summe Betriebsausgaben 15.629 13.476 Verlust aus laufender Geschäftstätigkeit (7.623) (7.315) Finanzaufwendungen 21 131 Finanzertrag (3) (1) (Gewinn) Verlust aus derivativen Finanzinstrumenten (1.104) 6.094 Verlust vor Ertragsteuern (6.537) (13.539) Ertragsteuern 60 (2) Nettoverlust (6.597) (13.537) Sonstiges Gesamtergebnis Fremdwährungsverluste aus ausländischen Transaktionen (11) (16) Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis (6.608) (13.553) Unverwässerter und verwässerter Verlust pro Aktie (0,17) (1,46) Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien im Umlauf unverwässert und verwässert 39.624 9.252

Wichtige Informationen zur Bilanz

1. März 2022 31. Dezember 2021 Änderung Änderung (Tausend US-Dollar) Barmittel 55.827 63.283 $(7.456) (11,8)% Summe Aktiva 101.848 109.117 (7.269) (6,7)% Summe Verbindlichkeiten 29.599 30.415 (816) (2,7)% Langfristige Verbindlichkeiten gesamt 8.370 8.065 305 3,8%

Nicht-IFRS-Kennzahlen und Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen, einschließlich der vom Management verwendeten, wichtigen Leistungsindikatoren, die typischerweise von unseren Mitbewerbern bei Software-as-a-Service ("SaaS")-Geschäftsmodellen verwendet werden. Diese Kennzahlen sind keine nach IFRS anerkannten Kennzahlen, haben keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher nicht unbedingt mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Vielmehr werden diese Kennzahlen als zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt, um diese IFRS-Finanzkennzahlen zu ergänzen und ein besseres Verständnis unserer Geschäftsergebnisse aus der Sicht des Managements zu ermöglichen. Dementsprechend sollten diese Kennzahlen weder isoliert noch als Ersatz für die Analyse unserer nach IFRS ausgewiesenen Finanzinformationen betrachtet werden. Diese Nicht-IFRS-Finanz- und Branchenkennzahlen werden verwendet, um Anlegern zusätzliche Messgrößen für unsere operative Performance und Liquidität an die Hand zu geben und so Trends in unserem Geschäft aufzuzeigen, die bei ausschließlicher Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich wären. Wir sind außerdem der Meinung, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung ähnlicher Unternehmen häufig Nicht-IFRS-Kennzahlen und Branchenkennzahlen verwenden. Das Management verwendet Nicht-IFRS-Finanz- und Branchenkennzahlen auch, um Vergleiche der Betriebsleistung von einem Zeitraum zum anderen, die Erstellung jährlicher Betriebsbudgets und -prognosen sowie die Festlegung von Komponenten der Vergütung von Führungskräften zu erleichtern.

EBITDA und bereinigtes EBITDA

Wir definieren EBITDA als Nettoverlust, bereinigt um Abschreibungen, Finanzaufwendungen, Finanzerträge und Ertragsteuern. Das bereinigte EBITDA ist eine ergänzende Kennzahl, die vom Management verwendet wird, um unsere finanzielle und operative Performance ohne Berücksichtigung der Finanzierungsmethoden oder Kapitalstruktur zu bewerten. Das bereinigte EBITDA entspricht dem um folgende Faktoren bereinigten EBITDA: aktienbasierte Vergütungen, nicht realisierte Wechselkursgewinne und -verluste, (Gewinne) Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten und transaktionsbezogene Aufwendungen. Unserer Ansicht nach sind die beiden Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen EBITDA und bereinigtes EBITDA für die Beurteilung unseres operativen Cashflows nützlich, da sie die Auswirkungen von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und einmaligen oder nicht wiederkehrenden Posten eliminieren, die in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden. Die Definition von EBITDA und bereinigtem EBITDA durch das Unternehmen kann sich von ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden. Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettoverlust für die angegebenen Zeiträume.

Drei Monate zum 31. März 2022 2021 (Tausend US-Dollar) Nettoverlust (6.597 (13.537 Abschreibung und Amortisation 901 1.066 Finanzaufwendungen(1) 21 131 Finanzertrag (3 (1 Ertragsteuern 60 (2 EBITDA (5.618 (12.343 Sonstige Bereinigungen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen(2) 148 247 Nicht realisierter Fremdwährungs(gewinn) -verlust(3) (597 54 (Gewinn) Verlust aus derivativen Finanzinstrumenten(4) (1.104 6.094 Transaktionsbezogene Ausgaben(5) 22 366 Bereinigtes EBITDA (7.149 (5.582

_____________________ Hinweis: (1) Die Finanzaufwendungen beziehen sich in erster Linie auf Zinsen und Wertzuwachs von Finanzverbindlichkeiten. (2) Die aktienbasierte Vergütung umfasst nicht zahlungswirksame Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausgabe von Optionen im Rahmen unseres Legacy Equity Incentive Plan an unsere Mitarbeiter und Direktoren. Die im Rahmen des Legacy Equity Incentive Plan gewährten Optionen wurden im Zusammenhang mit dem Börsengang im Jahr 2021 zu Optionen im Rahmen unseres Omnibus Equity Incentive Plan ("Omnibus Plan"). Dieser Betrag beinhaltet auch die im Rahmen des Omnibus Plan gewährten Restricted Share Units ("RSUs") und Performance Share Units ("PSUs"). (3) Diese Bereinigungen stellen die Wertänderung der auf Fremdwährung basierten Transaktionen dar, die in den Jahresabschlüssen vor der Begleichung der Rechnungen verbucht werden. (4) Bei diesen Bereinigungen handelt es sich um Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts im Zusammenhang mit ausstehenden Optionsscheinen. (5) Transaktionsbedingte Kosten stellen Ausgaben im Zusammenhang mit unserem Börsengang dar und umfassen Fach-, Rechtsberatungs- und Buchhaltungskosten, die einmalig sind und ansonsten nicht angefallen wären.

Freier Cashflow

Der freie Cashflow entspricht dem Cashflow aus dem operativen Geschäft abzüglich der Zugänge zu den Sachanlagen. Wir verwenden den freien Cashflow, eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, um die Höhe der für Dividendenzahlungen, Schuldentilgung und andere Investitions- und Finanzierungstätigkeiten verfügbaren Barmittel zu beurteilen. Wir sind der Ansicht, dass diese Informationen für bestimmte Investoren und Analysten nützlich sind, um die Performance des Unternehmens im Hinblick auf seine Fähigkeit, nicht-diskretionäre Mittelabflüsse zu erfüllen, zu bewerten. Die folgenden Tabellen zeigen die Überleitung des Cashflows aus dem operativen Geschäft zum freien Cashflow:

Drei Monate zum 31. März 2022 2021 (Tausend US-Dollar) Cashflow aus dem (verwendet für das) operative Geschäft (7.592) (4.416) Zugänge zu Sachanlagen (279) (161) Freier Cashflow (7.871) (4.577)

Wichtige Leistungsindikatoren

In dieser Pressemitteilung wird auch auf die Begriffe "Annual Recurring Revenue" oder "ARR" und "durchschnittlicher Umsatz pro Konto" oder "ARPA" Bezug genommen. Dies sind wichtige Leistungsindikatoren, die uns helfen, unser Geschäft zu bewerten, unsere Performance zu messen, Trends zu erkennen, die sich auf unser Geschäft auswirken, Geschäftspläne zu formulieren und strategische Entscheidungen zu treffen. Unsere wichtigen Leistungsindikatoren können auf eine andere Art und Weise berechnet werden als ähnliche Leistungsindikatoren, die von anderen Unternehmen verwendet werden. Definitionen dieser wichtigen Leistungsindikatoren finden Sie unter der Überschrift "Leistungsindikatoren" in den Erläuterungen und Analysen des Unternehmensmanagements für die drei Monate zum 31. März 2022 und 2021.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf unsere zukünftigen finanziellen Aussichten und erwarteten Ereignisse oder Ergebnisse beziehen und Informationen zu unserer Finanzlage, unseren Geschäftsaktivitäten, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumsstrategien, unseren Budgets, unseren Geschäftsabläufen, unseren Finanzergebnissen, unseren Steuern, unserer Dividendenpolitik, unseren Plänen und unseren Zielen enthalten. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete, naturgemäß vorausschauende Aussagen von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängig oder beziehen sich darauf und sind durch Begriffe wie "erwarten", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "anstreben", "planen", "glauben", "budgetieren", "schätzen", "prognostizieren", "vorhersehen", "annähernd", "anstreben" oder ähnliche Ausdrücke (oder Negationen davon) bzw. die Aussage gekennzeichnet, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Absichten, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen. Aussagen mit zukunftsgerichteten Informationen sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände dar.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf unseren Meinungen, Schätzungen und Annahmen angesichts unserer Erfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig halten. Trotz einer sorgfältigen Vorbereitung und Überprüfung der zukunftsgerichteten Informationen kann nicht gewährleistet werden, dass sich die zugrunde liegenden Meinungen, Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Zu den Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen in dieser MD&A basieren, gehören: unsere Fähigkeit, weiterhin in die Infrastruktur zu investieren, um unser Wachstum und unsere Markenbekanntheit zu unterstützen; unsere Fähigkeit, unsere technologische Infrastruktur und die Funktionalität unserer Plattform weiterhin zu pflegen und zu verbessern; unsere Fähigkeit, neue Produktangebote zu entwickeln und zu implementieren; unsere Fähigkeit, Wachstumschancen zu nutzen und unsere Wachstumsstrategie umzusetzen; unsere Fähigkeit, unseren Marktanteil auszubauen und neue Regionen zu erschließen; der gesamte adressierbare Markt für unsere Produkte; unsere Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten; unsere Fähigkeit, bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen und die Nutzung unserer Plattform und Produkte durch unsere Kunden weiter auszubauen; unsere Fähigkeit, bestehende Beziehungen zu unseren derzeitigen Dienstleistern, Lieferanten, Vertriebspartnern und anderen Dritten zu ähnlichen Bedingungen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere geografische Reichweite beizubehalten und zu erweitern; unsere Fähigkeit, unsere Expansionspläne umzusetzen; unsere Fähigkeit, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen bzw. Finanzierungen überhaupt zu erhalten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die erfolgreiche Integration zukünftiger Akquisitionen; die Veränderungen und Trends in unserer Branche oder der Weltwirtschaft; Änderungen von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und globalen Standards; und dass die unten genannten Risiken und Ungewissheiten nicht eintreten werden.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Schätzungen und Annahmen, die wir zum Zeitpunkt dieser Aussagen für angemessen und schlüssig hielten. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem folgende Risikofaktoren, die in den Abschnitten "Summary of Factors Affecting our Performance" und "Financial Instruments and Other Instruments" dieser MD&A sowie im Abschnitt "Risikofaktoren" unseres jährlichen Informationsformulars beschrieben sind. Das Formular wurde am 30. März 2022 archiviert und ist in unserem Profil auf SEDAR unterwww.sedar.com verfügbar.

Sollte eines der Risiken oder eine der Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Meinungen, Schätzungen oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen, die laut den zukunftsgerichteten Informationen erwartet wurden. Die oben genannten Meinungen, Schätzungen oder Annahmen werden im Abschnitt "Summary of Factors Affecting our Performance" ausführlicher beschrieben und sollten von potenziellen Investoren sorgfältig geprüft werden.

Obwohl wir versucht haben, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Risikofaktoren geben, die uns derzeit nicht bekannt sind oder von denen wir derzeit glauben, dass sie nicht wesentlich sind, und die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Die in dieser MD&A enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments (oder zum Zeitpunkt, an dem sie anderweitig angegeben werden) dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Wir lehnen jedoch jede Bereitschaft oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weitere Informationen zu Q4 finden Sie auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient miteinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die End-to-End-Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Events, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist verlässlicher Partner von über 2.650 börsennotierten Unternehmen, darunter viele der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Q4 hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und unterhält Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen erhalten Sie unter q4inc.com.

_____________________

1 Der jährliche wiederkehrende Umsatz bzw. Annual Recurring Revenue (ARR) ist ein wichtiger Leistungsindikator. Siehe auch "Wichtige Leistungsindikatoren".

2 Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Siehe auch "Nicht-IFRS-Kennzahlen und Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen".

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220504005284/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Investoren:

Sara Pearson, ir@q4inc.com

Ansprechpartnerin für Medien:

Karen Greene, media@q4inc.com