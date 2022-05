Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Wir alle spüren es und es ist auch bewiesen, dass es durch den Klimawandel immer mehr heiße Tage von über 30 Grad im Jahr gibt. Große Hitze macht aber immer mehr Menschen zu schaffen. Marco Chwalek hat Tipps für uns, damit wir gut durch die heißen Tage kommen:Sprecher: Gehen Sie an heißen Tagen immer mit einer Kopfbedeckung nach draußen, reiben Sie sich großzügig mit Sonnencreme ein und vermeiden Sie körperliche Anstrengungen. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" rät außerdem zu einer Siesta. Warum wir mit einem Powernapping besser durch einen heißen Tag kommen, erklärt uns Chefredakteurin Anne Bärbel Köhle:0-Ton Anne-Bärbel Köhle: 14 Sekunden"Hitze belastet ja den ganzen Körper und kann auch zu Kreislaufproblemen führen. Und da hat so ein Schläfchen einen erfrischenden Effekt und macht auch wieder fit. Aber natürlich nicht in der prallen Sonne, sondern möglichst in einem abgedunkelten, kühlen Raum ruhen."Sprecher: Wir alle haben an heißen Tagen mehr Durst. Aber warum sollten wir bei hohen Temperaturen besonders viel trinken?0-Ton Anne-Bärbel Köhle: 19 Sekunden"Durch das Schwitzen verliert der Körper natürlich Flüssigkeit, und dann kann man austrocknen. Darum ist es wichtig, ausreichend zu trinken, aber bitte keine eiskalten Getränke, denn dann braucht der Körper zusätzliche Energie, um diese kalte Flüssigkeit zu verarbeiten. Und außerdem schwitzt man hinterher dann umso mehr."Sprecher: Nun gibt es bei uns auch viele chronisch Kranke, wie zum Beispiel Diabetiker. Warum müssen diese besonders achtsam sein?0-Ton Anne-Bärbel Köhle: 19 Sekunden"Die Temperatur kann sich tatsächlich auf die Behandlung auswirken. So kann zum Beispiel gespritztes Insulin bei Hitze schneller ins Blut gelangen, und das kann zu einer Unterzuckerung führen. Die ist natürlich gefährlich.Darum ist es wichtig, dass Sie häufiger Blutzucker messen und gegebenenfalls den Arzt fragen, ob Ihre Therapie angepasst werden muss."Abmoderation: Und wir sollten uns nicht in die pralle Sonne setzen, rät der "Diabetes Ratgeber". Und mit diesen Tipps kommen wir dann gut durch die heißen Tage.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.diabetes-ratgeber.netPressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5213617