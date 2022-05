Gold: Sky is the Limit!

Anzeige / Werbung

Intermarkets zeigen riesiges langfristiges Potenzial für Gold

Um die Attraktivität eines Assets zu bestimmen kann es hilfreich sein, es in Relation zu einem anderen Asset zu setzen. Zum Beispiel macht man dies in der Intermarket-Analyse zwischen Aktien und Gold. Damit wird sichtbar, wie teuer Asset A im Verhältnis zu Asset B ist. Nachfolgend sehen wir die historische S&P 500/Gold-Ratio. Gegenwärtig ist die Ratio deutlich über 2, was schlicht bedeutet, dass ich mehr als zwei Einheiten Gold benötige (1880 $) um eine Einheit S&P 500 (ca. 4300) zu kaufen. Die Ratio ist historisch betrachtet derzeit ziemlich hoch. Im nächsten Schritt werden wir schauen, wie sich Gold in der Vergangenheit entwickelte, wenn die S&P 500/Gold-Ratio relativ hohe Werte angenommen hatte.

Nun schauen wir, was der Goldpreis gemacht hat, wenn der Aktienmarkt soweit vorgelaufen war, dass die S&P 500/Gold-Ratio einen sehr hohen Wert annahm. Ich habe die Zeitpunkte, zu denen die S&P 500/Gold-Ratio relative Höchstwerte erreicht hatte, mit einem roten Oval markiert. Und wow: Von kurzfristigen Varianzen abgesehen waren das gigantische Rallyes, die sich an diese hohen Aktien/Gold-Ratios anschlossen. Die Erwartung ist also ganz klar, dass wir bei Gold in 2-5 Jahren drastisch höher notieren werden. Mit Drastisch höher ist ein Anstieg von 50-100% gemeint.

Umgesetzt werden kann diese, wie auch die anderen Trading-Chancen im Gold z.B. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley:

Produkt: Gold Call

Laufzeit: 16.06.2023

WKN: MA988B

Einstieg: market

Hebel: 9,7

Ziel: 35 Euro

Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002747026,XD0002746952,2455711