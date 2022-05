BX Swiss AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Julius Bär erweitert Produktangebot an der BX Swiss



05.05.2022 / 07:00



Neu kann man im Handelssegment deriBX Mini-Futures und weitere strukturierte Produkte von Julius Bär handeln. Damit baut Julius Bär sein Produktangebot über die Schweizer Börse BX Swiss aus. Ende letzten Jahres emittierte Julius Bär, eine der führenden Schweizer Wealth-Management Gruppen für anspruchsvolle Anleger aus der ganzen Welt, eine erste Warrants-Palette an der BX Swiss. Dieses Produktangebot wird nun um weitere strukturierte Produkte und Mini-Futures erweitert. Die neuen Produkte auf Basiswerten wie Aktien und Indizes aus der Schweiz, Europa und den USA stehen ab sofort auf BX Swiss zum Handel zur Verfügung. «Das Handelssegment deriBX bietet Anlegern eine professionelle Plattform für den Handel von Strukturierten Produkten und wird stetig um wertvolle Partnerschaften mit namhaften Emittenten erweitert», so Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss AG. Weitere Informationen zur BX Swiss unter: www.bxswiss.com Kontakt für Rückfragen: Claudia Ramondetta, Pressestelle

Tel.: +41 (0) 31 329 40 40

Email: claudia.ramondetta@bxswiss.com

