DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WINTERSHALL DEA - Der Rohstoffkonzern Wintershall Dea investiert gemeinsam mit Projektpartnern mehr als 1 Milliarde Euro in eine Wasserstoff-Produktionsanlage in Wilhelmshaven, wie das Handelsblatt am Mittwoch erfuhr. Das Projekt mit dem Namen BlueHyNow soll ab Ende 2028 über 200.000 Kubikmeter Wasserstoff pro Stunde und insgesamt 5,6 Terawattstunden (TWh) pro Jahr liefern. (Handelsblatt)

N26 - N26 hat große Pläne: Bis Ende des Jahres will die Smartphone-Bank für einen Börsengang bereit sein. Doch statt eines künftigen IPOs dürfte N26 derzeit vor allem ein Thema beschäftigen: die zahlreichen fehlerhaften Kontoschließungen vom 14. April dieses Jahres. Nachdem sich bereits Co-Gründer und Co-CEO Maximilian Tayenthal für die Vorfälle entschuldigt hat, zahlt N26 nach Handelsblatt-Informationen einzelnen Betroffenen nun eine Entschädigung. (Handelsblatt)

AXEL SPRINGER - In der Affäre um ein mutmaßliches Betrugssystem bei Axel Springer gerät die Rolle der Konzernführung in den Blick. Springer-Führungskräfte könnten etwa von Luxustickets für die Fußballweltmeisterschaft 2006 profitiert haben, die mit Scheinrechnungen finanziert worden waren. Darauf deuten Dokumente hin, die dem Handelsblatt vorliegen. Springer wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern. (Handelsblatt)

HSBC - Der chinesische Versicherungsriese Ping An, größter Aktionär von HSBC, dringt auf eine Aufspaltung der britisch-asiatischen Großbank und setzt damit die Führung um den Vorsitzenden Mark Tucker unter Druck. Ping An hält gut 9 Prozent der Anteile von HSBC. (FAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2022 00:46 ET (04:46 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.