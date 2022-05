DJ Zalando mit 1Q-Verlust - Prognose nun am unteren Ende

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Zalando hat im ersten Quartal weniger umgesetzt und ist operativ und unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. Dabei hat der Konzern die Kaufzurückhaltung der Kunden angesichts steigender Kosten gespürt.

Die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigte der Berliner Online-Marktplatz für Mode nun am unteren Ende für Umsatz, Bruttowarenvolumen (GMV) und bereinigtes EBIT, die geplanten Investitionen sollen in vollem Umfang im laufenden Jahr durchgeführt werden, im Mai ist der Markteintritt in zwei neue Märkte geplant.

Im Quartal ergab sich ein bereinigter EBIT-Verlust von 51,8 Millionen Euro nach einem Gewinn im Vorjahr. Nach Steuern betrug der Verlust 61,3 Millionen Euro - nach einem Gewinn von rund 35 Millionen Euro. Der Umsatz sank um 1,5 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Euro. Das Bruttowarenvolumen stieg um 1 Prozent leicht auf rund 3,18 Milliarden Euro.

Im Gesamtjahr soll nun der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) am unteren Ende der Spanne von 430 bis 510 Millionen Euro landen. Der GMV soll ebenfalls am unteren Ende der Spanne 16 bis 23 Prozent zulegen, der Umsatz am unteren Ende der Spanne 12 bis 19 Prozent. Investieren will der Konzern weiterhin im laufenden Jahr 400 bis 500 Millionen Euro.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2022 01:07 ET (05:07 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.