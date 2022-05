Die begleitenden Aussagen der US-Notenbank zur Zinserhöhung vom Vorabend dürften den Aktienkursen am Donnerstag kräftig Anschub geben. Auch die starken US-Börsen und ein freundlicher Handel in Asien dürften beflügeln. Der Broker IG indiziert den DAX am Donnerstag zwei Stunden vor Handelsbeginn 2,2 Prozent höher auf 14.275 Punkte.Die Fed hat zwar wegen der hohen Inflation den Leitzins wie erwartet um 0,50 Prozentpunkte erhöht. Entgegen einigen Befürchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell ...

