Sektor boomt weiter: Wachablösung wird vorbereitet - pflanzliche Lebensmittel massiv gefragt! Jetzt in die Vorreiter investieren!

Experten einig: Die pflanzliche Lebensmittelindustrie wird in den nächsten Jahren die Lebensgewohnheiten vieler Menschen nachhaltig ändern! Wer hier als Investor zum "First-Mover" wird, darf hohe Renditen erwarten!

Experten sicher: Dieser Trend ist nicht mehr aufzuhalten!!!

Liebe Leserinnen und Leser,

der Wandel in einer der wachstumsstärksten Märkte der Welt ist nicht mehr aufzuhalten. Erinnern wir uns noch vor vielen Jahren an die berühmten Butterberge und Milchseen… Diese Zeiten sind lange vorbei, es hat ein eklatantes Umdenken bei den Verbrauchern stattgefunden.

Der Markt für pflanzliche Lebensmittel befindet sich in einem noch nie dagewesenen Aufschwung. Die USA verzeichnen im Jahre 2021 in diesem Markt Segment die höchsten Umsätze überhaupt. Doch dieser wird Jahr für Jahr weiter und weiter steigen, ein Ende ist über Jahre und Jahrzehnte nicht in Sicht…

Milch auf pflanzlicher Basis macht mit Abstand den größten Anteil aller Umsätze im Gesamtmarkt in den USA aus. Ein Segen für The Planting Hope Company (WKN: A3C7Y3) denn deren Produkte werden maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass der Trend der letzten Jahre in Form von Mandel und Soja Produkte durch Sesam Produkte ersetzt werden. Dies ist ein Multi-Milliarden Geschäft und The Planting Hope ist genau in diesem Bereich Marktführer.

Vertriebserfolge am laufenden Band!

Einzelhandel hat Sesammilch für sich entdeckt!

Das Produkt kann noch so toll und innovativ sein, wenn der Vertrieb nicht läuft, wird es zu keinen Umsatzsprüngen kommen. Bei The Plantimg Hope müssen wir uns in diesem Bereich keine Sorgen machen. Jeden Monat vermeldet das Unternehmen neue Vertriebserfolge, die Produkte sind bereits flächendeckend in ganz Nordamerika erhältlich. Das fantastische bei Planting Hope ist, dass sich der Erfolg nicht nur auf ein Produkttyp beschränkt, hier hat die komplette Bandbreite der Produkte einen absoluten Lauf.

Mehr als 700 neue Vertriebsstellen für die Hope and Sesame® Non-GMO Verified Sesamemilk in der 48 oz Kühlflasche

Erst kürzlich konnte das Unternehmen drei neue Vertriebshändler für die gekühlte Variante der "Sesamemilk" in der 48 oz Kühlflasche gewinnen. In der gekühlten Variante verfügt Planting Hope in den Vereinigten Staaten über mehr als 1.600 Vertriebsstellen, Tendenz weiter massiv steigend.

Stop & Shop, eine Supermarktkette im Nordosten der Vereinigten Staaten, wird ab Mitte Mai Hope and Sesame® Ungesüßte Vanille und Ungesüßte Original Sesammilch in ihren Geschäften in Neuengland anbieten. Durch diese Vereinbarung werden mehr als 480 Vertriebsstellen hinzukommen.

The GIANT Company, eine Supermarktkette im Nordosten der Vereinigten Staaten, wird ebenfalls ab Mitte Mai Hope and Sesame® Unsweetened Original und Chocolate Hazelnut Sesamemilk in ihrer Filialen anbieten und damit weitere 214 Vertriebsstellen aufbauen.

Quelle: The Planting Hope Company

Als dritter Partner konnte Woodman's Market, eine regionale Supermarktkette mit Sitz in Wisconsin überzeugt werden. Bereits ab Ende April werden dort Hope and Sesame® ungesüßte Vanille und ungesüßte Original Sesammilch in ihren umsatzstarken Filialen in Illinois und Wisconsin angeboten. Dies entspricht 26 neuen Vertriebstellen.

Julia Stamberger, CEO und Mitbegründerin von Planting Hope, ist von ihren Vertriebserfolgen nicht überrascht:

"Hope and Sesame® Sesammilch gewinnt in den Vereinigten Staaten rasch an Vertriebs- und Verkaufsstellen im Einzelhandel und in der Gastronomie, wodurch sie kontinuierlich an Bekanntheit und Dynamik gewinnt. Wir sehen eine steigende Nachfrage und ein wachsendes Bewusstsein der Verbraucher für Sesammilch, insbesondere angesichts ihres starken Nährwertprofils und der umweltfreundlichen Nachhaltigkeit von Sesam. Es ist zu erwarten, dass Erfolge wie die weitreichende Einführung von Hope and Sesame® durch Stop & Shop den Umsatz steigern werden, indem sie mehr Verbraucher mit Sesammilch bekannt machen und die Nachfrage durch eine breitere Verfügbarkeit decken."

Planting Hope hat außerdem Juniper Partners - eine Abteilung von Select Sales, Inc. - als Maklervertreter für Target-Filialen in den Vereinigten Staaten für alle Planting Hope-Produkte engagiert. Somit sind in der nächsten Zeit auf breiter Front mit etlichen neuen Vertriebsstellen zu rechnen.

Drei neue Vertriebspartner für das Hope and Sesame® Barista Blend!

Julia Stamberger, CEO und Mitbegründerin von Planting Hope, sieht einen Wandel in der Kaffeebranche:

"Nach der Messe der Specialty Coffee Association haben wir einen phänomenalen Start hingelegt, nur sechs Wochen nachdem wir Hope and Sesame® Barista Blend zum ersten Mal der Branche vorgestellt haben. Die Rückmeldungen, die wir erhalten haben, sind eindeutig: Sesammilch ist die dritte Welle der Kaffeeindustrie, in der Qualität und Nachhaltigkeit eine Rolle spielen, und zwar nicht nur für die Verbraucher, sondern auch für die Erzeuger, Importeure, Röster und Baristas. Diese Dynamik inspiriert Coffeeshops im ganzen Land dazu, Mandel- und Sojamilch durch Sesammilch zu ersetzen, die als eine "bahnbrechende" Pflanzenmilch für Coffeeshops bezeichnet wird - eine köstliche, nachhaltigere Option, die sich in heißen und kalten Getränken wie ein Traum verhält. Diese Entwicklung wird unser Unternehmen nachhaltig positiv beeinflussen."

Quelle: The Planting Hope Company

Neue Vertriebspartner erreichen mehr als 3.000 unabhängige Coffeeshops

Odeko.com:

Odeko ist eine mobile App, die es den Verbrauchern ermöglicht, ihr Lieblingscafé, ihre Lieblingsbäckerei oder ihr Lieblingscafé vor Ort auszuwählen, um ihr bevorzugtes Kaffeegetränk bestellen zu können. Dabei wurde Hope and Sesame® Barista Blend in seine Plattform für Coffeeshops in der Metro New York City, Atlanta, Charlotte und San Francisco aufgenommen.

Jake Weiser, Senior Manager of Vendor Relations bei Odeko, ist von dem neuen Produkt mehr als überzeugt:

"Wir bei Odeko sind ständig auf der Suche nach neuen, leckeren Alternativen zu herkömmlichen Milchprodukten, und die Zunahme von Pflanzenmilch schlägt Wellen in großen und kleinen Cafés. Wir freuen uns, mit The Planting Hope Company zusammenzuarbeiten und deren Hope and Sesame® Barista Blend Sesammilch in unserem Netzwerk von Cafés und kleinen Unternehmen anzubieten. Gemeinsam freuen wir uns darauf Hoffnung zu pflanzen und eine nachhaltigere Zukunft für uns alle zu schaffen."

Baristaundergound.com:

Der führende Online-Großhandelsanbieter von Kaffee- und Teezubehör für unabhängige Espresso-Cafés, hat sich bereit erklärt, Hope and Sesame® Barista Blend in sein Angebot aufzunehmen und versendet von nun an in den gesamten USA und macht Barista Blend damit für seine Kunden im ganzen Land verfügbar.

Ecoideas:

Das Unternehmen ist ein führender Hersteller und Vertreiber von natürlichen Gesundheitsprodukten für Einzelhändler in ganz Kanada. Dieser hat Hope and Sesame® Barista Blend ab sofort in sein Produktangebot aufgenommen.

Wachablösung im pflanzlichen Milch-Bereich!

Neuester Trend könnte Mandel und Soja Milch vom Markt verdrängen

Die Hope and Sesame® Sesammilch ist die weltweit erste kommerziell vermarktete Sesammilch, deren Hauptnährstoff aus Sesamsamen stammt und deren Entwicklung mehr als vier Jahre dauerte.

Das Unternehmen verfügt daher über einen eklatanten "First Mover Advantage". Diese Produkte wurden bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und seit Q4 2021 sind diese im Einzelhandel und bei den Verbrauchern in Nordamerika und international zu erwerben.

Sesammilch - der Trend der nächsten Jahre!

Hope and Sesame® Sesammilch ist die erste kommerziell erhältliche Sesammilch in Nordamerika und eine der einzigen pflanzlichen Milchprodukte, die ernährungsphysiologisch mit Kuhmilch vergleichbar ist.

Quelle: The Planting Hope Company

Wier man dem Schaubild sehr gut entnehmen kann, ist die Sesammilch bezüglich der Nährstoffe sehr gut mit einer normalen Kuhmilch vergleichbar. Andere pflanzliche Milchprodukte, wie z.B. Hafermilch oder Mandelmilch, die weltweit einen Millliardenmarkt einnehmen, können gegenüber der Sesammilch nicht im Ansatz mithalten.

Enormer Unterschied ist der Proteinanteil der verschiedenen Milcharten. Im Gegensatz zu Mandel- oder Hafermilch, liegt dieser bei Sesam oder der gewöhnlichen Kuhmilch um das 8-fache höher.

Wenn man als Verbraucher die Umwelt entlassten möchte und bewusst zu einem pflanzlichen Produkt greift, wird in Zukunft an einer Sesammilch nicht mehr vorbei kommen, denn den Verbraucher ist es immens wichtig nicht nur nachhaltig zu aggieren sondern auch Nährstoffreich zu konsummieren.

Planting Hope geht Partnerschaft mit Freshly ein!

Bis zu 1 Mio. Kundenkontakte pro Monat möglich!

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte das Management die neueste Partnerschaft mit Freshly. In unseren Augen ein Mega-Deal, da hiermit Millionen von potentiellen Kunden, die Marke näher gebracht wird.

Freshly ist ein führenden Abo-Service, der von Ernährungswissenschaftlern geprüfte Mahlzeiten anbietet, die frisch nach Hause geliefert werden und in drei Minuten verzehrfertig sind. RightRice® Veggie Rice wird in Freshlys neuestem Chefkoch-Gericht "RightRice® auf spanische Art mit grünen Oliven, Fenchel und gerösteten Mandeln" enthalten sein.

Quelle: The Planting Hope Company

Julia Stamberger, CEO und Mitbegründerin von Planting Hope, ist von diesem Deal mehr als begeistert:

"Wir sind begeistert, der erste Partner von Freshly für Markenzutaten zu sein und RightRice® in dieser pflanzlichen Variante der spanischen Paella zu präsentieren. Seit der Übernahme der Marke RightRice® nutzen wir ihr Wachstumspotenzial, um auch andere Kanäle als den traditionellen stationären Einzelhandel zu erschließen. Die Zusammenarbeit mit dem Direct-to-Consumer-Modell von Freshly, das jede Woche mehr als eine Million Mahlzeiten ausliefert, wird RightRice® dabei helfen, mehr Aufmerksamkeit zu erlangen und in Haushalte und Unternehmen in ganz Nordamerika einzudringen."

Jeannette Cornell, Vice President, Strategic Partnerships bei Freshly, freut sich über die Zusammenarbeit:

"Wir bei Freshly wissen, dass unsere Kunden Lebensmittel schätzen, die nicht nur gut schmecken, sondern auch eine gesunde Ernährung mühelos ermöglichen. RightRice® ist eines unserer Lieblingsprodukte, das dieser Philosophie von nahrhaft und praktisch entspricht. Es passt auch perfekt in das Purely Plant Menü von Freshly, das den Kunden hilft, minimal verarbeitete pflanzliche Mahlzeiten in ihren Tagesablauf zu integrieren."

RightRice® ist eine köstliche Alternative zu herkömmlichem Reis und aromatisierten Reismischungen, die kaum mehr als Stärke als Nahrung bieten. RightRice® wird aus eigenen maßgeschneiderten Bohnen- und Getreidemischungen hergestellt und ist vollgepackt mit der Kraft nahrhafter Gemüsesorten, die dem Verbraucher deutlich mehr pflanzliches Eiweiß und Ballaststoffe liefern, darüber hinaus aber deutlich weniger Kohlenhydrate.

Jede Schale RightRice® besteht aus Linsen, Kichererbsen, Erbsen und Reis und enthält mehr als doppelt so viel Eiweiß, fünfmal so viele Ballaststoffe und fast 40 % weniger Kohlenhydrate als eine Schale weißer Reis.

Jetzt wird durchgestartet!

Mehr als 8 Mio. CAD bei strategischen Investoren eingesammelt!

Ende Februar veröffentlichte The Planting Hope Company (WKN: A3C7Y3) eine Pressemeldung zur aktuellen Finanzierung von bis zu 7 Mio. CAD. Dabei können bis zu 8,75 Mio. Stücke zum Preis von 0,80 CAD bezogen werden.

Wie bereits vom Management angekündigt war die Platzierung knapp 2 Wochen später abgeschlossen. In der aktuellen Marktphase wäre es auch ein Erfolg gewesen, wenn das Unternehmen statt der 7 Mio. nur 5 oder 6 Mio. eingesammelt hätte.

Doch zur Überraschung aller, konnte das Unternehmen noch einen draufsetzen. Die Investorennachfrage war so groß dass die Platzierung deutlich überzeichnet war und Letzen endlich statt der angekündigten 7 Mio. sogar 8,05 Mio. CAD eingesammelt werden konnte.

Dies zeigt eindrucksvoll die unglaubliche Stärke der Aktie und vor allem wie überzeugt die Investoren von den sensationellen Produkten des Unternehmens sind. Die Investoren haben ganz genau erkannt welch unglaubliches Potential mit diesem Produktportfolio im aktuell explodierenden Food-Markt erreicht werden kann.

Jetzt kann das Unternehmen den Zündschlüssel umdrehen, die Produkte sind bereits in ganz Nordamerika flächendeckend bei allen großen Einzelhändlern gelistet. Doch mit den eingenommenen Mittel sollen vor allem in das Marketing und den Vertrieb der immer größeren Produktpalette investiert werden. Die Umsätze sollten durch die Decke gehen!

Genau jetzt ist der ideale Zeitpunkt für den Einstieg, wenn man den ganzen Erfolg mitnehmen will. Die Phase der Experimente ist vorbei, jetzt soll die Kassen klingeln, denn das Unternehmen bringt jetzt fast schon im Wochenrhythmus ein neues Produkt nach dem anderen.

Die Geschmacksvielfalt kennt keine Grenzen mehr. Aber genauso wie die neuen Produktvariationen aus dem Boden sprießen, kommen fast täglich neue Verkaufsstellen und E-Commerce-Plattformen dazu. The Planting Hope drängt massiv in verschiedene Märkte, die Resonanz ist gewaltig.

Absolut beeindruckend, was in den letzten Monaten erreicht wurde!

Die Zeichen stehen auf Wachstum!

In den letzten Monaten seit dem IPO der Gesellschaft, konnte das Management eine Vielzahl von erfolgreichen Produkteinführungen feiern. Innerhalb weniger Monate hat es das Management geschafft 17 Produkte innerhalb von drei Marken am Markt zu etablieren. Zudem wurden tausende von neuen Verkaufsstellen erschlossen und 40 neue E-Commerce-Angebote auf Online-Marktplätzen von Drittanbietern hinzugefügt. Doch es noch lange nicht Schluss, das Unternehmen legt nach!

Sehen Sie hier einen Großteil der aktuellen Produktfamilie:

Quelle: The Planting Hope Company

Ein Überblick der wichtigsten Produkteinführungen der letzten Wochen und Monaten:

Hope and Sesame® gekühlte Sesammilch in der 48 oz Flaschen in drei Geschmacksrichtungen



Hope and Sesame® lagerfähige Sesammilch im 1-Liter-Karton in sechs Geschmacksrichtungen



Hope and Sesame® Barista-Mischung



Mozaics Real Veggie Chips in nachhaltiger NEO Plastics Verpackung, in 0,75 oz



Einzelportionen und 3,5 oz Beuteln für den Einzelhandel, drei Geschmacksrichtungen in jedem Format



Veggicopia Griechische Kalamata Snack-Oliven, 1 oz-Beutel

Julia Stamberger fasst die letzten ereignisreichen Monate so zusammen:

"Seit unserem Börsengang haben wir unser Geschäft durch Einzelhandels- und E-Commerce-Vertriebsnetze, innovative Produkteinführungen und die strategische Übernahme der RightRice®-Produktlinien signifikant ausgebaut. Wir haben uns klare strategische Prioritäten für 2022 gesetzt, darunter die Erweiterung der Produktlinien und der Produktionskapazitäten, um die steigende Nachfrage zu befriedigen, um uns für ein starkes Wachstum im Jahr 2022 und darüber hinaus zu positionieren. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die das Planting Hope-Team in den letzten Monaten geleistet hat. Mit der Unterstützung unserer Mitarbeiter und unserer Partner, haben wir es geschafft, aus Planting Hope, ein nachhaltiges, vielseitiges und profitables Unternehmen aufzubauen, das in der Lage ist, die pflanzliche Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu prägen. Unsere Marketing-, Betriebs- und strategischen Prioritäten sind aufeinander abgestimmt und unsere Umsätze sind für die wachsende Zahl von Kunden, die unsere Produkte täglich genießen, mehr als überzeugend."

Fazit: The Planting Hope setzt eine neue Bewegung in Gang!

Der Börsenneuling The Planting Hope Company Inc. (WKN: A3C7Y3). entwickelt, lanciert und vertreibt einzigartige innovative pflanzliche und umweltfreundliche Lebensmittel- und Getränkemarken.

Hope and Sesame® Sesammilch ist die erste kommerziell erhältliche Sesammilch in Nordamerika und eine der einzigen pflanzlichen Milchprodukte, die ernährungsphysiologisch mit Kuhmilch vergleichbar ist.

Der Markt in diesem Bereich verzeichnet enorme Wachstumsraten und die Investorenstimmung ist sehr bullisch. Statistischen Schätzungen zufolge wird sich der Bedarf in den kommenden 10 Jahren auf bis zu 95 Mrd. CAD vervierfachen. Allein knapp 75% dieser stolzen Summe fällt auf den Milchmarkt.

Experten sprechen bereits von einer Sesam-Bewegung, die nach und nach die Mandel und Soja Produkte verdrängen werden. Erst kürzlich konnte das Unternehmen drei neue Vertriebspartner gewinnen, die mehr als 3.000 unabhängige Coffeeshops erreichen. Erste Shops in Dallas, Los Angelas oder Atlanta haben bereits zu Gunsten der Sesammilch die Mandelprodukte vollumfänglich von der Karte gestrichen. Als Marktführer wird Planting Hope überproportional von diesem Trend profitieren.

Auch in Bereich der gekühlten Variante stellte das Unternehme erst kürzlich weitere mehr als 700 Vertriebsstellen vor. Somit wächst der Umsatz stetig weiter.

Vor wenigen Monaten erwarb die Gesellschaft die führende alternative Reismarke RightRice® von Betterer Foods, Inc. Die Transaktion wurde zu 7 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Der Kauf führt bei Planting Hope zu einem sofortigen Umsatz- und Gewinnzuwachs. Das Produkt ist bereits seit 2019 in ganz Nordamerika äußerst erfolgreich im gesamten Einzelhandel vertreten. Die Integration ist bereits vollkommen abgeschlossen und zwei weitere Geschmacksrichtungen befinden sich gerade in der Markteinführung. Die Nachfrage ist absolut gigantisch. Die neu gewonnene Partnerschaft mit Freshly, einem führenden Aboservice für frische Mahlzeiten, die direkt nachhause geliefert werden, wird diese Nachfrage nochmals befeuern, da das Produkt von Planting Hope nun Millionen von Neukunden zur Verfügung steht..

Dass die Produkte vor allem auch bei den Investoren sehr gut ankommen, zeigt die aktuelle Finanzierung. Eigentlich wollte das Unternehmen bis zu 7 Mio. CAD einsammeln. Auf Grund der massiven Nachfrage von den Märkten war das Placement aber deutlich überzeichnet. So flossen nun dem Unternehmen knapp über 8 Mio. CAD zu, um das Marketing und den Vertrieb der neu gelaunchten Produkte massiv anzuschieben.

Nun die Zeit der Kommerzialisierung der Produkte gekommen. Das Unternehmen hat also einen Schritt in eine völlig neue Dimension gestartet, denn jetzt wird das Unternehmen durch den stetig steigenden Umsatzwachstum getrieben.

Das gesamte Produktportfolio ist mittlerweile flächendeckend in ganz Nordamerika erhältlich. Zudem konnte das Management kürzlich zwei weitere Groß-Distributoren für sich gewinnen, die jeweils bis zu 30.000 Einzelhändler, Naturkostläden oder E-Commerce-Händler ansteuern. Dies birgt ein zusätzliches massives und nachhaltiges Umsatzwachstum.

Noch ist Zeit für Investoren zu reagieren. Die Aktie hat konsolidiert und die schwachen, ungeduldigen Hände ausgeschüttelt - jetzt könnte ein neuer starker Aufwärtstrend beginnen! Mit jeder Meldung kann der Startschuss dafür erfolgen! So eine innovative Food-Firma haben wir selten gesehen!

