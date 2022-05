Während der Nasdaq-Index gestern um +3% anstieg, flog die Aktie von Jinko Solar (WKN: A0Q87R) um +11% davon auf 60 US$. Auch im mittelfristigen Chartbild tendiert der Solartitel kontinuierlich höher. Seit unserem "Crashkurse sind Kaufkurse"-Update zum Ukraine-Kriegsbeginn bei 35 US$ ist der Titel um +70% gestiegen. Und hat noch mehr in petto... Jinko Solar mit Hauptsitz in Shanghai ist ein Hersteller von Photovoltaikprodukten entlang der Wertschöpfungskette ...

