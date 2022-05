Ist die Deutsche Bank-Aktie günstig für einen Einstieg? Günstige Aktien zu finden war in der Vergangenheit nicht einfach, denn das niedrige Zinsniveau sorgte für einen Boom an den Börsen. Besonders bei wachstumsstarken Geschäftsmodellen überboten sich Investoren, die Bewertungen schossen regelrecht in die Höhe. Anders bei den Value-Aktien: Sie blieben vom großen Preisauftrieb weitestgehend verschont, auch wenn man bei ihnen trotzdem ein erhöhtes Preisniveau feststellen konnte. Günstige Aktien konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...