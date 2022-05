Fear of Missing out, also die Angst, etwas zu verpassen, ist für Investoren häufig negativ. Es geht darum, dass einige Anleger kurzfristig und aufgrund steigender Kurse plötzlich auf eine Aktie oder ein anderes Asset aufsatteln und in der Folge schlechte Renditen einfahren. Zumindest ist das die gängige Sichtweise, wie viele Investoren das sehen. Allerdings kann Fear of Missing out auch positive Seiten haben. Heute wollen wir auf zwei Faktoren blicken, die vielleicht eher die Motivation als die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...