DJ EUREX/DAX-Future kann im Verlauf sein Plus behaupten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kann am Donnerstag im Verlauf sein Plus behaupten. Der Juni-Kontrakt steigt um 8.21 Uhr um 46 auf 14.289 Punkte. Damit greift der DAX-Future nun den Abwärtstrend an. Er verläuft bei etwa 14.360. Sollte er brechen, würde das die technische Lage entspannen. Das Tageshoch im Terminkontrakt liegt bislang bei 14.310 und das Tagestief bei 14.211 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.618 Kontrakte.

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2022 02:24 ET (06:24 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.