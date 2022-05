Aus statistischer Sicht ist der Mai der zweitbeste Monat im Jahresverlauf. In der Berechnung zählt der letzte Tag im April und da kostete die Unze Gold dieses Jahr 1.911,30 US-Dollar oder 1814,59 Euro. Ende April 2021 lag der Preis des Edelmetalls bei 1.438,20 Euro. Dies ergibt einen Anstieg von 24 Prozent (errechnet vom Goldreporter). Der Mai liegt also in der Statistik nach dem Januar auf dem zweiten Platz. Einen gewaltigen Preissprung von zehn Prozent machte der Preis des edlen Metalls im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...