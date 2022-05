Anders als der Gesamtmarkt eröffnet die Allianz-Aktie den Handel am Donnerstag mit einem ungewöhnlich deutlichen Minus. Das Papier notiert wieder unterhalb von 210 Euro und damit einer wichtigen Unterstützung. Doch der geneigte Allianz-Kenner weiß, was ist mit dem Kursabschlag auf sich hat.Nach der - virtuellen - Hauptversammlung am Vortag wird die Allianz-Aktie heute ex Dividende gehandelt. Der Münchner Versicherer schüttet 10,80 Euro pro Aktie aus, was einer Dividendenrendite von 5,05 Prozent ...

