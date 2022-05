Cornelius Junker ist Sales Manager bei Digital Charging Solutiuons. DCS bietet neben zahlreichen Ladediensten für Autobauer mit "ChargeNow for Business" auch eine Lösung für das einfache Unterwegs-Laden der Dienstwagen an und stellte diese in unserer Online-Konferenz "electrive.net LIVE" vor. In seinem Vortrag führte Junker die vielfältigen Anforderungen von Leasing-Firmen und Flottenmanagern an eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...