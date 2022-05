Der Porsche Taycan kann einen weiteren offiziellen Guinness-Weltrekord für sich verbuchen - den für die meisten aufeinanderfolgenden Donuts (Drehungen) in einem Elektroauto auf Eis. Stuntfahrer Terry Grant schaffte in Schweden mit einem serienmäßig produzierten Porsche Taycan 4 Cross Turismo mit Winterreifen 69 Donuts in Folge. Zuvor hatte der Porsche Taycan in den USA bereits die kürzeste Ladezeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...